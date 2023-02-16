IIF：1月新興市場資金淨流入甚至遠超去年全年 中國股市強力吸金

國際金融協會 (IIF) 周三 (15 日) 表示，1 月新興市場股市和債市淨流入資金規模為兩年來最大，因市場狀況改善，為大規模債券發行創造了條件，樂觀的情緒吸引資金流入中國股市。

根據 IIF 數據，1 月份新興市場共獲 657 億美元的資金淨流入，遠超去年全年的 309 億美元。中國以外新興市場債市的資金流入規模達 446 億美元，是 2018 年以來的最高的單月紀錄。

IIF 經濟學家 Jonathan Fortun 在報告中指出，已開發國家升息明顯放緩，以及更為樂觀的前景，讓一些新興市場國家重新在市場上發行新債。

今年第一周，新興市場主權國家和企業就發行了約 280 億美元債券，創歷史新高。

Fortun 指出，近期通膨調整後實際殖利率的上漲，減輕了新興市場美元信貸的負擔，對美國殖利率下降的預期，也幫助新興市場前景顯得更為積極。

美元指數 1 月份下跌 1.4%，連續第四個月下跌，而 MSCI 新興市場貨幣指數 1 月份上漲 2.6%，過去三個月漲幅超過 7%。

新興市場中，流入中國股市的資金上個月也出現強勁反彈，創下 2020 年 12 月以來的最大單月流入量。

IIF 報告認為，中國放寬防疫限制提振了市場情緒，並使中國股市上個月吸引了約 176 億美元的資金。

從地區來看，亞洲和拉丁美洲上個月的流入量最大，分別為 344 億美元和 159 億美元。