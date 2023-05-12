〈矽力法說〉市場需求疲軟 Q2展望還不明朗

PMIC 業者矽力 - KY(6415-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長陳偉表示，由於現階段大環境景氣較弱，整體市場需求相當疲軟，第二季情況仍不明朗，也預計將持續認列庫存跌價損失，壓抑近兩個季度毛利率表現，會密切觀察下半年需求復甦狀況。

陳偉坦言，今年第一季由於終端客戶都處於庫存調整階段，需求不明朗且觀望，導致營收比預期低很多，加上提列庫存跌價損失影響毛利率約 4 個百分點，本業首度轉虧。

展望後市，陳偉認為，今年整體上半年情況都不明朗，儘管客戶有信心下半年能恢復，但時間點須繼續觀察，長期仍看好電動車、資料中心、AI 與新能源等應用發展，待庫存調整告一段落，加上產品組合優化、新一代晶圓製程量產，毛利率期望回到 50% 、甚至以上。

針對車用產品，陳偉指出，海外車用業績皆按計劃成長，中國地區則受當地車市干擾，第一季業績較去年第四季衰退，預期第二季略微回升，也影響今年車用營收恐難達成較去年倍增的目標。

陳偉補充，中國車市因燃油車 6 月後須符合最新排放標準，因此車廠積極在 6 月前將現有汽車庫存消化完畢，導致價格競爭激烈，連帶衝擊眾多低階電動車銷售，根據客戶反映，待這批庫存處理完後，市場競爭程度將獲得改善，有助當地市場下半年復甦。

至於 AI 伺服器方面，陳偉分析，現階段客戶大多採用自有 ASIC 做為加速卡架構，公司也與客戶合作，提供客製化產品，目前已切入北美與中國客戶，可增加公司在資料中心的 Dollar content。

為因應地緣政治風險，陳偉強調，客戶的確有要求公司要有生產的備份方案，公司因與台灣供應鏈合作較密切，也採用台灣晶圓廠產能以及東南亞後段封測的產能，可滿足不同國家對供應的穩定性與安全性考量。