陽明Q1獲利寫10季來低點 仍穩住不賠錢 將採購5艘LNG船

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，稅後純益 34.01 億元，年減 94.38%，每股純益(EPS)0.97 元，為連 4 季衰退，並創 2020 年第四季來低點，但在運價已崩跌回疫情前狀態下，仍穩住獲利態勢，陽明董事會也通過 LNG 動力雙燃料全貨櫃輪採購案，以因應節能趨勢。

陽明董事會通過授權洽談 5 艘 1.5 萬 TEU 級 LNG 動力雙燃料貨櫃船簽約建造事宜，藉此優化船隊配置，授權簽約總額 8.5-9.75 億美元 (約新台幣 261.29-299.71 億元)。

陽明說明，IMO(聯合國海國際海事組織) 新環保法規實施，不符法規的船舶需要減速等因應，全球貨櫃輪將吹起老舊船舶拆減風，由於預期未來新能源船需求將激增，董事會通過要訂造 5 艘 LNG 船。

對於市況，陽明則指出，全球終端需求下降，且第一季航運市場受農曆年節衝擊，工廠調整出貨計畫和人力配置，造成出貨延遲和作業限制，不過，3 月產業陸續復工，整體營運量略增。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，今年供給成長為 8.3%，需求成長為 1.4%，貨櫃海運市場恐供持續過於求。

不過，陽明認為，由於國際環保法規日趨嚴格，全球航商可能採取降低船舶航速、或加速舊船汰換以符合規定，有助供需更趨於平衡。

據 4 月 Alphaliner 最新資料顯示，全球約有 4.4% 貨櫃船隊處於閒置狀態，較近期高峰 6.4% 見縮減，陽明表示，需求有回溫跡象，若下半年全球供應鏈庫存可持續消化，並維持海運傳統旺季表現，對營運績效將有正面助益。