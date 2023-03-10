〈矽力法說〉上半年營收估衰退 下半年拚重返成長

PMIC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長陳偉表示，由於客戶持續去化庫存，上半年營收估較去年同期衰退，期望隨著庫存去化進入尾聲，下半年營收重返成長，全年須密切觀察大環境變化。

陳偉表示，去年下半年至今年上半年皆處在產業低谷，主要因半導體周期需求波動，以及前年晶片大缺貨時，個人消費電子產品等客戶儲備相當多庫存，造成整體營收下滑，目前看客戶需求下半年會好一點。

陳偉坦言，首季營收年減幅可能達 2 至 3 成，第二季會優於本季、年減幅也會跟著收斂，待下半年客戶拉貨力道恢復後，營收能夠重返成長。

針對應用，陳偉補充，消費性電子與筆電需求較差，加上庫存水位高，價格仍有壓，汽車與工業則相對穩定，尤其在汽車電子化趨勢下，今年相關業績仍可大幅成長，工業則隨著 ChatGPT 興起帶動相關產品投資，公司也可望受益。

至於毛利率，陳偉認為，矽力會逐步降低消費性電子與筆電的業務比重，優化產品組合，加上晶圓成本下滑、第三代產品出貨比重提升等，預估未來毛利率將恢復成長。

矽力 *-KY 去年第三代產品出貨比重約 5 成，預估今年底時將提升至 7 成，第四代產品也正在導入 (Design in) 客戶階段，預計明後年將會有成效陸續顯現。