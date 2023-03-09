矽力*-KY去年Q4獲利探兩年低 全年衝破60億元寫新高

PMIC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 今 (9) 日公布去年財報，受客戶需求減緩影響，去年第四季獲利探兩年新低，不過全年來看，稅後純益達 60.39 億元，年增 5.32%，續創歷史新高，每股稅後純益 15.95 元。

矽力 *-KY 董事會也通過股利分派案，每股擬配發 4.5 元現金股利，配發率 28%，依今日收盤價 592 元推算，殖利率 0.76%，預計共發出 17.11 億元的現金。

展望後市，由於現階段大環境景氣仍疲軟，業界也普遍預期上半年仍處於庫存去化階段，下半年需求將逐步復甦，矽力 *-KY 也即將在明日召開法說會，預料將釋出市場需求、價格變化與全年展望等看法。

矽力 *-KY 去年第四季營收 46.98 億元，季減 21.58%，年減 23.66%，毛利率 50.85%，季減 0.96 個百分點，年減 3.19 個百分點，營益率 14.2%，季減 10.2 個百分點，年減 17.54 個百分點，稅後純益 9.01 億元，季減 39.63%，年減 34.76%，每股稅後純益 2.36 元。

矽力 *-KY 去年全年營收 235.11 億元，年增 9.32%，毛利率 52.57%，年減 0.77 個百分點，營益率 25.29%，年減 5.57 個百分點，稅後純益 60.39 億元，年增 5.32%，每股稅後純益 15.95 元。