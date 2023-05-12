〈台股盤後〉多方施力尋求大盤止穩 但力道仍不足恐再下探

台股今 (12) 日在多方採取守勢由財報佳的個股點火之後，後繼無力，大終場收黑，市場專家指出，台股今天由 OTC 的指數未進一步擴大顯示，台股現階段尋求以「止穩」爲先，指數未破前波低點，但觀察指數表現再彈升力道仍有限。

證券分析師黃漢成指出，今天的台股大盤由包括廣達 (2483-TW)、樺漢 (6414-TW) 爲主流，但目前看大盤狹幅震盪難有重大突破，投資人要留意後續出爐的季報獲利數字表現。

台北股市 12 日集中市場加權股價指數早盤開在 15477.12 點，最低 15424.42 點，最高爲 15545.99 點，大盤終場收跌 12.28 點或 0.08%，收盤指數報 15502.36 點，市場成交值爲 2192.76 億元。同時，周線收黑，下跌 123.71 點。

今天早盤光學元件廠保勝光學 (6517-TW)11 日公布最新獲利，2023 年第一季稅後純益 3965 萬元，創新高，季增 88.79%，年增 67.37%，每股純益 1.3 元。保勝的強勢獲利，不僅本身的股價今早一度觸及漲停價 148.5 元之外，也帶動光學類股走高

今天盤中包括大立光 (3008-TW)、亞光 (3019-TW)、玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW)、佳凌 (4976-TW))、新鉅科 (3630-TW)、先進光 (3362-TW) 股價同步轉強。

今天盤中 ABF 類股以欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 上漲，景碩 (3189-TW) 收跌。

台積電 (2330-TW) 收盤下跌 3 元，收盤報 496 元，鴻海 (2317-TW) 首季財報表現不佳，收盤下跌 2.5 元，收盤價報 102.5 元。