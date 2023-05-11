中國內需不振 4月CPI升幅減緩至0.1%

最新數據顯示，中國 4 月消費者物價指數（CPI）年升 0.1%，寫下兩年來最小升幅，生產者物價指數（PPI）則年降 3.6%，顯示中國內需疲弱與大宗商品成本下跌的影響。

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國家統計局周四（11 日）公布的數據顯示，4 月 CPI 年升 0.1%，升幅比 3 月的 0.7% 小；扣除食品和能源價格的核心 CPI，與前月相比從持平轉為上漲 0.1%，年升 0.7%，漲幅與 3 月相同。

4 月 PPI 年降 3.6%，降幅比 3 月的 2.5% 還大，也大於經濟學家原估的 3.3%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，最新 CPI 顯示市場供應總體充足，消費需求逐步恢復；受國際大宗商品價格波動、國內外市場需求偏弱及去年同期基期較高等因素影響，PPI 下降 3.6%。

澳盛銀行（ANZ）資深中國策略師刑兆鵬說：「需求與疫情前趨勢仍有很大差距，我們認為短期內國內需球不會明顯改善。」

彭博經濟學家朱懌則表示，4 月 CPI 升幅比預期小，幾乎接近零，且 PPI 降幅擴大，顯示經濟尚未啟動所有引擎，而疲弱數據為中國人民銀行（央行）在未來數月進一步放寬政策打開了一個窗口。

在經濟出現復甦動能減弱的跡象下，通膨數據可能有助於央行採取下一步行動。 雖然第 1 季經濟成長加速至一年高點，但近期數據已發出一些警訊：4 月製造業景氣陷入萎縮、進口驟降、出口成長腳步放緩。

面對內需低迷、年輕族群高失業率及房地產投資疲弱，決策官員已表示他們希望維持經濟成長的立場。 中共中央政治局在 4 月會議上宣示，恢復和擴大需求是經濟持續回升的關鍵，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求合力。