PCAOB：中概股審計報告存在不可接受的高缺陷率

美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 週三 (10 日) 表示，在美上市中國企業的審計中，發現不可接受的高缺陷率。

PCAOB 去年對中國的 KPMG Huazhen (台灣稱安侯建業) 和香港的 PwC (台灣稱資誠) 等審計公司在香港和中國的分支機構進行調查及審查，並在週三公布調查結果。

PCAOB 主席威廉斯 (Erica Williams) 表示，報告顯示兩家會計師事務所的審計工作存在不可接受的高缺陷率，這令 PCAOB 認為審計公司未能獲得足夠適當的審計證據，來支持其對上市公司財務報表或財務報告內部控制的工作。

威廉斯稱，雖然任何缺陷都是不可接受的，但在首次進行檢查的司法管轄區發現如此高的缺陷率，其實是在預料之中，這與其他國家出現的情況也相近。

根據法規，兩家審計公司有一年的時間來修正錯誤，若未能按照要求作出更正，PCAOB 會將其公諸於眾。

威廉斯指出，這次報告為投資人、審計委員會和潛在客戶提供重要資訊，以便他們做出明智的決定並讓公司承擔責任。

中美雙方去年 8 月達成協議，試圖解決關於美股中概股公司審計合規性的長期爭端。同年 12 月，北京允許美國對在紐約上市的中企進行審計檢查，標誌美中政府仍可能在部分領域展開合作，可能避免數百檔在美上市的中概股下市。