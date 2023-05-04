〈央行理監事會揭密〉通膨壓力仍重 理事們關切這二種物價

中央銀行今 (4) 日公布 3 月 23 日第 20 屆理事會第 13 次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，多位理事均提到，4 月起電價調升，恐對未來物價持續上漲造成壓力，甚至憂心，電價調漲的間接效果是全面性，也有理事提及房租上漲的現象值得觀察。

有位理事認為，今年通膨率預測值上修至逾 2%，尤其 4 月起電價調升，恐對未來物價持續上漲造成壓力，因此，贊同調升利率對抗通膨；惟考量經濟成長預測值下修，政策利率升幅不宜過大，半碼幅度屬合宜。

另位理事也提及，國內民生物資價格漲幅壓力仍大，4 月起電價調漲後，將帶動新一波物價上漲。

由於外食費、房租等價格持續上揚，加上全民普發 6000 元、電價調漲、服務業疫後回溫、民眾對物價上漲的感受等，均可能進一步推升民眾通膨預期，形成未來 CPI 年增率上漲的壓力，該理事認為，為避免民眾產生通膨預期心理，同意升息半碼。

此外，有理事說，今年以來平均房租漲幅高於去年平均值，由於房價上漲帶動的房租上漲，存在時間落差，且房租上漲具僵固性和持續性，其後房租上漲的現象值得觀察。

該理事說，儘管所得分配和分配不均並非央行法定目標，仍應關注通膨對低所得家庭傷害更大的現象。

有位理事指出，政策利率繼續調升有其必要性，尤其電價調整將可能帶動運輸、外食費和房租等服務類價格上漲，電價調漲的間接效果是全面性，不排除對整體物價的影響，恐比預期的 0.2 個百分點更大。