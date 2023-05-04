佳世達斥3.2億元投資鐳洋科技 布局低軌衛星商機

佳世達 (2352-TW) 今 (4) 日宣佈，已投資鐳洋科技(Rapidtek Technologies Inc.)3.2 億元，雙方將在通路布局上強強結合，讓產品早日具備量產能力，聯手拓展低軌衛星全球商機。

佳世達董事長陳其宏表示，「得太空者得天下」，網路未能覆蓋之處，低軌衛星將提供最佳解決方案，希望「通天接地」以滿足萬物聯網需求，目前地面通訊有明泰、仲琦、互動完善布局，下一階段藉由衛星訊號的全球覆蓋能力，來服務海上、空中、偏遠及運輸車輛等長期缺乏穩定合用的通訊需求。

鐳洋董事長王奕翔表示，為了讓民間企業在可控的成本內更快的取得太空履歷，立方衛星 (CubeSat) 也就成為進入太空市場的首選，藉由多方合作，預計可於今年底實現台灣自製立方衛星的關鍵里程碑。

鐳洋具備自動化陣列天線校正演算法，能快速校驗陣列天線特性，也與佳世達旗下的明泰，以及 PCB 廠台燿、金像電等，以聯盟形式一同爭取國際訂單。

鐳洋在今年 2 月於桃園青埔與國立中央大學一同攜手成立太空研發中心，佈建「立方衛星整測實驗室」，並同步獲選國家太空中心 (Taiwan Space Agency, TASA) 「新創追星計畫」，取得 3U 通訊立方衛星研發製造案。