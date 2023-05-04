未理會魯拉要求寬鬆的呼籲 巴西央行連六次維持利率不變

巴西央行連續第六次會議維持利率不變，依舊對通膨做出嚴厲警告，只是略微調整了措辭，並稱「不太可能」恢復升息，但未理會巴西總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 要求寬鬆的呼籲。

巴西央行在周三 (3 日) 將 Selic 利率維持在 13.75% 不變，符合市場預期。貨幣政策委員會在聲明中對措辭進行微調，表明不太可能再次升息，這較 9 月以來的措辭有所軟化。

與此同時，政策制定者警告，新公共支出框架的最終批准，並不會為通膨放緩自動掃清道路，消費者價格預期仍然高於目標。

法國巴黎銀行經濟學家 Laiz Carvalho 指出，央行的承諾是抑制通膨，但這仍未能實現。因此他們沒有降息的空間，預計降息最快也要明年才會發生。

這個拉美最大經濟體通膨年率已經大幅放緩，CPI 在 4 月初回落到央行的容忍區間內。不過，去年的減稅措施讓這個數據只是暫時走低，核心通膨率依然很高。多數分析師預計，巴西生活成本未來仍將加速上漲。

巴西央行表示，當前情況的特點是，在通膨預期減弱的環境下，通貨緊縮過程往往會放緩，在實施貨幣政策時需要進一步關注。

自 1 月上任以來，魯拉一直在推動降低借貸成本，以期促進經濟活動，並兌現他對經濟繁榮的承諾。5 月 1 日他再次抨擊貨幣當局，稱當前的利率未能抑制通膨，反而導致失業。