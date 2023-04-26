〈房產〉無懼打炒房數箭連發 全台15大行政區房價仍創新高

政府打炒房數箭連發、連同升息等利空下，對房市無疑是雪上加霜，但全台 15 大行政區房價卻絲毫不受影響，反而逆勢上漲再創新高。根據《591 實價登錄》統計 2023 年首季七都各行政區中漲幅最多的是台中市東區，今年首季房價正式突破 3 字頭，寫下年增逾 3 成的佳績。

另外，新竹市香山區、新北市八里區、台南市安南區等蛋白區，也有超過 2 成的漲勢，顯示房價沒有最貴只有更貴。

統計顯示，2023 年第一季房價增幅最多的地方是台中東區，東區近年建設利多加上三井 LALAPORT 於今年初正式開幕，替該區帶來人潮與就業機會，其中區域內新成屋「台中新站」單價直逼 5 字頭，連帶拉抬東區房價，寫下年增逾 3 成的佳績。而一旁的太平也不遑多讓，擁有便捷的台 74 號快速道路、台鐵高架化等交通建設，加上受到北屯與東區房價外溢效應影響，成為台中首購熱區。

房價漲幅超過 2 成的則有新竹香山，2023 年首季房價揮別 1 字頭，新竹近年以竹北及東區房價領漲，不過香山去年在公道三路開通下增添利多，縮短與竹科、市區或其他外地交通的便利性，同樣受惠的還有相鄰的北區，與去年首季相比也有逾 1 成漲幅，北區除了金雅重劃區高價位區段外，也有不少小資族轉往南寮漁港周邊 2 字頭區域購屋。

今年首季房價創新高的還有新北八里，在淡江大橋、八里輕軌等建設利多加持下，處於雙北房價親民區的八里，獲得小資族青睞。再來則是台南此次唯一入榜的安南區，受惠北外環道路縮短與南科間的距離，區域內的九份子重劃區吸引南科新貴置產。

高雄大寮是此次榜上房價最親民的行政區，今年首季成交單價僅 13.3 萬元，大寮位於捷運沿線，未來還有重劃區及商場開發計畫，吸引鄰近的的鳳山、三民、屏東等地購屋族。而相鄰的鳳山今年房價也正式站上 2 字頭，鳳山除了既有的捷運橘線，未來還有黃線行經，建設方面則三井 LALAPORT 等商場規劃，在人口紅利及建設利多下，房市持續熱絡。

房價漲幅超過 1 成的還有新竹縣湖口鄉，區域除了湖口工業區支撐購屋及租賃市場之外，房價 2 字頭的王爺壟重劃區，吸引新竹首購目光。而台中另一上榜的行政區則是烏日，首季成交價站穩 3 字頭，烏日高鐵特區挾帶三鐵交通路網以及高鐵娛樂購物城等重大投資案的優勢，也是建商積極搶進的兵家必爭之地，前景備受期待。