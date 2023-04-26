〈房產〉南山廣場高樓每坪租金4923元 創信義計畫區實價次高紀錄

台北市辦公室頂級 A 辦市場需求穩定，租金行情持續居高不下，信義計畫區的地標之一南山廣場，高樓層再度刷新自身紀錄，北市實價資料顯示 43 樓之 1，在今年 1 月揭露租金約 92 萬元，每坪單價約 4923 元，是實價揭露以來信義區辦公室租金的第 2 高價。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，此一租金狀況反映出信義計畫區頂級商辦市場仍維持穩定；目前信義計畫區目前已經有 7 棟商辦租金出現單坪 4000 元的紀錄，且有些地標大樓租金也頻創自身紀錄，反映區域內的空置率低且需求穩定，對租金形成有利支撐，未來租金走勢則是回歸經濟發展與區域供需，未來還有至少 3 棟頂級辦公大樓會釋出，可觀察出租狀況與租金表現。

目前實價出現單坪 4000 元租金的頂級辦公大樓，多數都是位於信義計畫區之中，包括國際地標的台北 101 大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓、新光信義金融大樓、華新麗華大樓與遠雄金融中心大樓等。

統計發現，租金前 10 高的實價揭露中，最高是 101 大樓的 80 樓，曾出現每坪 4998 元的紀錄，前 10 高的辦公室實價租金，多由信義計畫區的台北 101 大樓、國泰置地廣場、南山廣場 3 棟地標大樓包辦。

信義全球資產公司統計 2023 年第一季北市主要商圈平均租金，A + 級辦公大樓平均租金每坪 3421 元，較去年同期增長約 5%，信義世貿商圈持續是指標企業熱門進駐地點，第一季平均租金為每坪 3464 元，較前一季增長 5%。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，商辦市場通常可以做為產業發展景氣的參考指標之一，受惠於台商回流與外國企業落地投資，過去受疫情影響而遞延的辦公室搬遷決策，也重新尋覓辦公室舊換新的地點，北市市區商辦多為 30 年以上舊大樓，在坪數大小、空間配置上較不符目前企業需求，信義區頂級辦公室以其氣派門面，具地段優勢及產品稀缺性，更適合公司設立企業總部需求，因此會吸引付租能力較高的產業。