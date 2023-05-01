車市好熱鬧！這些日、德系新車齊發 有望一路旺至年底

近期日系、德系進口新車陸續導入國內車市，包括 TOYOTA PRIUS PHEV、TOYOTA 旗艦車款 CROWN，甫回歸台灣市場的德國 OPEL 也正快速建立在各地的據點，再加上賓士全新世代 E-Class，國產首款純電動車納智捷 N7 有望於今 (2023) 年底前在台開賣、交車，車市話題不斷，在擺脫缺車用晶片的陰霾後，有望一路旺至年底。

和泰車 (2207-TW) 甫發表主打「無里程焦慮的電動車」TOYOTA PRIUS PHEV，引發廣大車主討論，由於強調具都市純電、長程油電備援的特點，和泰車表示，接單超過 500 台，樂觀預期今年銷售將超過配額的 800 台。

另一方面，TOYOTA 品牌旗艦車款 CROWN，也在近期亮相，訂價 157 萬元起，由於和泰車僅爭取到 800 台配額，預計發表後將很快售罄。

而德系車廠來勢洶洶，台灣賓士在台熱賣車款之一全新世代 E-Class 預計年底導入台灣市場，同時，全新 A-Class 和 B-Class 已全新上市，也將陸續推豪華旗艦純電休旅 EQE SUV、EQS SUV，以及豪華大型休旅 GLE、GLE Coupe 小改款等車系。

汎德永業 (2247-TW) 表示，BMW 新車銷售力道強勁，熱門車款 3 系列和 3 系列 Touring、4 系列 Gran Coupe、X1、7 系列等，以及電動車 i4、iX、iX1 等預收單仍相當熱烈，而上月甫發表的全新豪華休旅 X5 xDrive25d M Sport 鉑金版、全新 520i M Sport 鉑金版，以及 BMW 品牌旗下最強性能旗艦跑旅—全新 BMW XM 為 BMW M Power 首款高性能混合動力車型，全面搶攻頂級豪華客群需求。

汎德永業強調，旗下兩大經銷品牌 BMW 與 Porsche 買氣均相當高，隨著晶片缺貨潮可望逐漸緩解，預期第二季起 Porsche 新車將大量到港。

台灣福斯休旅車款熱銷之一 The Tiguan 和 5+2 人座 The Tiguan Allspace 主打全車系標配 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統，並具有全新數位化座艙，第一季 Tiguan 銷售超過 350 台，占品牌銷量逾 30%。

而睽違 10 年後重返台灣市場的德國 OPEL 指出，為國內市場帶來新世代德國設計美學 Mokka 和 Mokka-e，隨著全新世代 The New Opel Grandland 的上市，全力拓展經銷通路。

OPEL 為深耕台灣市場，攜手經銷夥伴泰達和駿達汽車，於新北三重、台中南屯、台南永康打造全新旗艦展示暨服務中心。

其中，新北旗艦展示暨服務中心斥資超過 10 億元購地興建，將是品牌在亞洲區最大旗艦據點，占地總面積超過 1200 坪。

OPEL 也將於第二季至年底陸續啟用濱江服務廠，內湖展示中心、北台中旗艦點以及桃園旗艦點，預計年底在台完成 8 個通路布建。

就整體車市來看，和泰車總經理蘇純興說，若以第一季車市交車狀況推估，全年新車規模可達 46 萬台，目前市場買氣真的很好。

台灣賓士則指出，車用晶片短缺高峰已過，隨著車輛供應回穩，看好今年台灣的乘用車市場將成長 5-6%。

而國產車在進口新車強勢搶進市場之際，並不缺席，裕隆 (2201-TW) 與鴻華先進合作將推出的首款電動車 N7 ，產線已完工並開始試做，預計最快年底有望登場。