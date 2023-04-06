〈車市〉進口神車換人當！這款車Q1熱賣逾3500台超越RAV4

3 月國內新車掛牌數統計今 (6) 日出爐，LEXUS 交車衝上 3265 台，年增幅達 50%，第一季累計掛牌數 7779 台，遙遙領先 BENZ 的 6445 台、BMW 的 4501 台，和泰車 (2207-TW) 說明，LEXUS 旗下 2 車款 3 月登錄創單月新高紀錄，分別為 LM300h 和 NX 車系，尤其 NX 第一季交車衝上 3533 台，甚至超越 TOYOTA 最熱銷的 SUV 車款 RAV4 的 3413 台，可謂進口車市的新神車。

和泰車指出，LEXUS 豪華休旅車系延續 2 月熱賣氣勢，3 月登錄 2709 台，全面稱霸市場，其中，NX 車系 3 月掛牌 1589 台，創單月新高，且今年度已達 3533 台，為品牌熱銷的最大功臣。

不僅如此，LEXUS 中大型休旅車 RX 延續改款熱潮，3 月登錄 535 台，第一季已達 1431 台，再次穩坐中大型豪華休旅車級距寶座。

而跨界休旅 UX 表現同樣優異，以 585 台奪下該級距最暢銷車型。

另一方面，ES 車系 3 月登錄 245 台，第一季共 1014 台，拿下中大型豪華房車市占 42.8%。

而豪華 MPV 車款 LM300h 去年受限於生產短缺，全年僅掛牌 467 台，第一季大量新車到港，登錄達 419 台，3 月更創下單月登錄新高，高達 296 台。