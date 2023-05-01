永信建設首季財報出爐EPS 1.19元 今年將有6個建案完工銷售

高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (1) 日公布最新獲利，2023 年第一季財報稅後純益爲 2.59 億元，季減 16.72%，年減 37.1%，每股純益爲 1.19 元，爲近三季低點，永信建設今年除遞延的高雄「晴萃」案之外，2023 年還有 6 個新案將陸續完工銷售。

永信 2023 年 2023 年 3 月營收爲 5.06 億元，創 6 個月來新高，主要在 2022 年遞延入帳「晴萃」案交屋，並認列業績，首季營收 7.62 億元，毛利率爲 49.12%，季減 3.03 個百分點，年增 0.78 個百分點，稅後純益爲 2.59 億元，季減 16.72%，年減 37.1%，每股純益爲 1.19 元。

永信建設以先建後售模式銷售建案，除遞延的「晴萃」案之外，2023 年還有 6 個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區高雄大學案一期、楠梓區和平案二期、小港區山明五期案、三民區有光案、鳳山區地上權福誠七期案、以及建軍二期等，合計總銷約 130 億元，對未來營運動能審慎樂觀。

永信建設 2022 年全年營收 41.33 億元，毛利率 48.68%，年減 5.84 個百分點，全年稅後純益 15.33 億元，年減 20.75%，每股純益爲 7.05 元。擬配發每股約 6.34 元現金股利。

永信建設對未來營運動能審慎樂觀，將在 6 月 6 日召開股東會。