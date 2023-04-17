凱銳光電車用智慧座艙開發完成 拚切入大陸車市

車用後座娛樂系統設計製造大廠凱銳光電 (2255-TW) 最新表示，由於在歐美日等車系供應鏈多有布局，除了持續深耕現有客戶合作，隨著大陸解封、車市復甦，將與大陸合資企業接觸，有望拓展大陸的龐大新市場，力拚將車用後座智慧座艙輸出，增添營運新動能。

凱銳最新開發的智慧模擬座艙，將車側電子後視鏡螢幕，整合到液晶儀表板旁，可藉此減少視覺移動的辨識延遲。

凱銳董事長林傳凱表示，後座影音系統螢幕出貨量占全球市場逾 30%，市占不是全球第一也已是第二，接下來有意與大陸合資車廠談合作，輸出目前智慧座艙新產品。

目前凱銳已打入的汽車品牌包括有福特、福斯、奧迪、藍寶堅尼、賓利、保時捷、富豪汽車、通用汽車、凱迪拉克等大車廠，廣受歐美客戶青睞，並透過代工 Panasonic、Alpine、JVCKENWOOD，切入豐田、凌志、鈴木等日系車商。

由於林傳凱同時也經營 Volvo 國內經銷據點，懂車廠賣車的營運策略、也懂消費者的需求，看好未來產品切入新客戶，有其利基點。

林傳凱強調，由於逐漸築起技術競爭門檻，雖有外部景氣不確定性，車廠客戶仍競相下單要求先備料，訂單能見度已看到今年底，近期更與美系繪圖晶片大廠洽談合作中，長期力拚發展成生態圈。

隨著凱銳高雄前鎮新廠投入營運，林傳凱表示，營收動能持續升溫中，預計第三季底送件申請上市。