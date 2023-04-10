〈車市〉戴姆勒商車首款電動車FUSO eCanter 明年Q1在台亮相

台灣戴姆勒亞洲商車今 (10) 日公布 2023-2025 年全新展望，樂觀看疫後台灣商用車市場的成長動能，目標今 (2023) 年產品總銷售 (領牌數)年增 8-10%，並預告，明年第一季在台灣推出旗下首款電動車 FUSO eCanter。

台灣戴姆勒亞洲商車指出，挺過全球疫情影響、國際情勢動盪和原物料短缺等艱困挑戰後，今年對台灣商用車市場深具信心，目標產品總銷售年增 8-10%，持續深耕台灣市場。

另一方面，台灣戴姆勒亞洲商車今年起加入車隊管理系統，藉此可有效控管車隊和相關運輸作業，提高車主日常營運的效率及利潤，並提供車主整合式售後服務套組。

台灣戴姆勒為發展永續性交通系統：旗下 FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 也將推出多款電動商用車，包括一般商用車、垃圾回收車等，並預告，旗下首款電動車 FUSO eCanter 預計明年第一季在台亮相。

台灣戴姆勒亞洲商車於 2017 年在台成立，以「一起運轉，深耕台灣」出發，為擴大產品線，去年 4 月將 Mercedes-Benz Trucks 納入旗下，透過 FUSO 和 Mercedes-Benz Trucks 兩大商用車龍頭品牌整併，令中、重車的產品線更完整，提供國內商用車更多噸數的產品選擇，如長途運輸和消防救災特種車輛。