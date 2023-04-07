和大3月營收寫同期高 看電動車市將呈百家爭鳴榮景

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (7) 日公布 3 月合併營收為 6.38 億元，月增 10.38%，年增 1.63%，創同期新高，第一季合併營收 17.14 億元，年增 8.11%，為 6 個季度來高點，展望後市，和大認為，電動車市將維持百家爭鳴榮景，嘉義五廠新建工程預計第四季投產，力拚持續提升電動車傳動領域的市占。

和大指出，隨著各車廠朝電動車轉型發展，疫情紛擾和缺料等負面因素緩解，再加上新客戶和新項目接續量產投入，預期整體電動車傳動領域的市占率可續增，進而帶動營收成長。

和大看今年各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款，並擴增生產產能，維持百家爭鳴的榮景。

和大近年積極建置新世代 AI 廠房，以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車投入，以及新創公司加入電動車市，和大嘉義五廠新建工程正緊鑼密鼓興建中，預計第三季設備安裝、第四季正式投產，可提高熱處理生產效率和製程瓶頸。

此外，配合美系客戶在地製造的政策，和大已正式啟動美墨邊境覓地設廠的專案評估，預計半年內決定廠址，最慢二年內第一期投產，以迎接未來電動皮卡、電動洲際卡車和自駕配送車隊等。

另外，和大積極投入智慧機械設計和製造領域，本次擴大參與台北工具機展，將近年來累積在工廠智能化系統升級和整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控 (ACM) 人工智能系統，可使機台加工效能提升 15-30%，並延長刀具使用壽命，提升製造技術競爭力。