台積電技術論壇、聯發科等大廠法說 本周大事回顧

台積電召開北美技術論壇，2 奈米將如期於 2025 年量產，本周科技大廠召開法說，聯發科、日月光、友達、台達電紛紛釋出展望，另外，政府推動環保相關政策，再生水法案、碳權交易所都有新進展，以下是本周大事回顧：

台積電北美技術論壇登場 2 奈米如期於 2025 年量產

台積電美國當地時間 26 日舉辦 2023 年北美技術論壇，會中揭示最新技術發展，強化版 3 奈米 (N3P) 製程預計明年下半年量產，2 奈米技術開發進展良好，將如期於 2025 年量產。

聯發科 Q2 估持平 今年全球手機銷量僅剩 11 億支

聯發科表示，由於手機等消費性電子的需求低預期，第二季營收中位數約與上季相當，以美金對新台幣匯率 1 比 30.3 計算，第二季營收約 918-995 億元，季減 4% 至季增 4%，年減 36-41%，也下調毛利率區間至 45.5-48.5%。

聯發科認為，今年全球智慧型手機出貨量僅剩 11 億支，較疫情前的 14 億支大幅減少，除坦言 Android 陣營有很大的努力空間，也指出「更換周期拉長」以及「使用翻新機」是手機需求疲軟的兩大主因。

日月光 Q2 營收持平上季 下修全年封測業績展望

全球封測龍頭日月光投控 27 日召開法說會，財務長董宏思表示，第二季營收表現較平，受全球大環境因素，客戶需求復甦的速度低於預期，因此下調全年封測業績展望，期望隨著客戶新品上市，有助下半年出貨力道回升。

友達 Q2 出貨面積估季增 21-23% ASP 可望略增

友達 27 日召開法說，董事長彭双浪認為，第二季營運回溫加速，下半年延續逐季成長。友達預估，第二季面板平均出貨面積將較季增 21-23%、平均單價 (ASP) 則可望持平或微幅增加，稼動率也會較首季 66% 明顯提升。

電動車、充電樁加持 台達電估 Q2 營收可望雙增

台達電董事長海英俊表示，第一季電動車業務營收倍增並轉虧為盈，由於工作天數增，加上電動車、充電樁業務持續增溫，第二季可望優於前季，也有機會優於去年同期。

台積電今年度調薪 4-5%、回歸常態

今 (2023) 年全球景氣持續低迷，不過，台積電為留住人才與維持公司競爭力，內部 24 日預告今年度平均調薪幅度約 4-5%，回歸往年常態，實際調幅依個人績效、年資及職等的條件不同而有差異。

經濟部擴大再生水使用範圍 中鼎旗下崑鼎大啖商機

經濟部《再生水資源發展條例》已擴大再生水使用範圍，近日預告子法，用水大戶將強制使用再生水，且工業用水至少 5 成將使用再生水，此舉將提高國內再生水市場需求，中鼎集團與旗下崑鼎已共同取得台積電南科再生水廠實績，可望從新政策中受惠。

碳權交易所預計 7 月底成立 國外碳權交易先上路

台灣碳權交易所最快 7 月底即將問市，證交所董事長林修銘 24 日表示，為滿足中小企業需求，碳權交易所初期交易標的將由國外碳權先上路；至於國內碳權則因涉及「氣候變遷因應法」子法，必須要等明 (2024) 年才能交易。

鴻海鄭州廠成立新事業總部 衝刺戰略產業

鴻海富士康新事業總部 25 日在鄭州揭牌，當中設置電動車製造、電池技術、機器人產業等發展中心，董事長劉揚偉表示，全力以赴面向戰略產業再造一個「新的富士康」，向下個十年再鑄輝煌。

再生醫療雙法力拚過關 長聖有望成首批受惠指標廠

《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》(合稱再生醫療雙法) 力拚本會期通過，若該法案順利通過，細胞治療將從自體細胞走向異體細胞，藥廠也能以二期臨床數據申請 5 年的暫時性藥證，加速產品上市，從目前逾百件細胞治療核准計畫中，長聖 (6712-TW) 比重過半，也被視為首批受惠指標廠。