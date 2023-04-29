亞利桑那州廠傳失火 台積電：第一時間即受到控制

台積電 (2330-TW) 美國亞利桑那州廠傳出廠區失火，對此，台積電今 (29) 日回應，該廠垃圾管道冒出火苗，第一時間即受到控制。

台灣時間週六 (29 日) 凌晨 5 時傳出，台積電美國亞利桑那州新廠遭遇祝融之災。台積電當地員工表示，午餐後返回工地時發現廠區失火，現場濃濃黑煙冒出，當地警消協助處理並疏散工人。

台積電則表示，美國時間 28 日亞利桑那州晶圓廠外部垃圾管道冒出火苗，第一時間即受到控制。當地警消人員尚在釐清起火原因。