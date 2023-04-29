〈ESG大趨勢〉臺鹽、臺綠作伙淨灘愛台南 永續愛地球

臺鹽 (1737-TW) 今 (29) 日與在地企業、環保團體等，一同熱血響應台南市長黃偉哲號召的千人「淨灘無國界 作伙愛台南」春季淨灘活動。臺鹽公司總經理陳世輝表示，臺鹽深耕海洋生技，近年來積極配合政府 2050 淨零轉型，從更新製程設備、產品選料包裝，整合通路推動永續商品，透過實際作為，展現愛地球的決心。

據台南市府統計，2021 至 2022 年，台南海岸清除約 7000 公噸海漂物，海洋垃圾已在不知不覺中對環境造成重大威脅，每一年台南市政府環保局都會推動淨灘活動，臺鹽公司總經理陳世輝及臺鹽綠能公司總經理吳博鑫也發動同仁大手牽小手來熱烈響應。

除了參與淨灘，臺鹽通霄精鹽廠近年來也投入鉅資，更新海水引入管以及汽電共生能源升級工程，提升製程環保、燃料、節能等三方面效益。產品方面從 2020 年起著手於瓶裝水 PET 塑料減量；2021 年持續減少商品瓶器重量、減少使用氣泡袋與彩盒，精進包裝減量。

臺鹽公司開發商品，訴求配方純淨自然無添加，2022 年擴大使用再生塑料瓶器及低汙染配方，爭取「塩易潔」洗手露、洗沐用品、洗衣精、洗碗精等系列清潔品取得環保標章認證。

通路方面，臺鹽公司則是第一個響應家樂福食物轉型計畫的企業，透過共同開發「Re 再生的力量」環保洗沐商品，攜手通路從日常生活用品中實踐減量與環境共好新生活，持續發揮正面影響力。

臺鹽公司總經理陳世輝表示，「淨灘無國界 作伙愛台南」不僅是口號，也是我們身體力行的態度，未來將率領「臺鹽志工隊」持續投入淨灘等永續作為，從生活日常帶領家人、親友、消費者等身體力行，讓永續環保概念向下紮根。