【產業概觀】碳權是什麼？將碳有價化，降低碳排量，碳權概念股一次掌握

台灣將成立碳權交易所的消息激勵市場資金湧入與碳權相關的個股，目前台灣碳交易制度主要有三種，國內碳權交易、國外碳權服務、碳諮詢服務，一起來認識碳權吧！

在上一篇《電力供應趨勢》文章中，我們有提到由 IEA 發布的全球能源路徑圖，指引各國要如何在 2050 年要達到零碳排，並訂定了 400 多個里程碑，各國依自己的國情，再作彈性的調整，比如說從目前開始：停止興建無減排煤電廠、停止興建石化燃料供應、2035 年則是停止銷售石油車、2040 年電力行業達到零碳排 (太陽能、風電約佔 70%、核能約佔 30%)

不過要注意的是，碳中和與零碳排是兩件天壤之別的事。

碳中和主要是透過種樹、買碳權來抵銷自己生產的二氧化碳，是種正負相抵的概念；零碳排則是完全不生產出二氧化碳。

那究竟碳權是什麼？一起來認識看看吧！

一、碳權是什麼？

過去排放二氧化碳不需付出成本，使得全球排碳量持續上升。也因此開始有國家思考運用機制，讓排碳必須付出成本，稱為碳的有價化。

那麼碳如何有價化？

以歐盟排放交易體系為例，歐盟會針對產業訂定碳排的上限總量，若公司碳排量低於規定上限，剩下的差額就可以轉換成碳權，到碳交易市場上進行買賣，而碳排放量超過上限額度的企業，就必須到碳交易市場購買碳權，這種形式稱為「總量管制」

另一種碳有價化的方式則是收取碳費。

台灣在 2023 年初已將「溫室氣體減量及管理法」修正為《氣候變遷因應法》。該次修法也將碳費納入，首波將被徵收碳費的企業，是年排放量高於 2.5 萬公噸，約 287 家的碳排大戶。

除了上面的買賣外，也可以透過人為的介入復育森林，可以將樹木吸取的二氧化碳量，將其轉換為碳權。

二、碳權概念股

介紹完碳權模式的運作後，就能理解為什麼碳權交易所成立消息一傳出，擁森林的紙業、ESG 水泥業、特用化學相關概念股立即成為市場關注的重點。

接著我們整理出與碳權有關的公司，如下表

擁森林相關的公司有 (1905-TW) 華紙、(1904-TW)正隆、(1906-TW)寶隆、(2913-TW)農林、(1907-TW)永豐餘

ESG 水泥則是 (1108-TW) 幸福、(1101-TW)台泥、(1110-TW)東泥、(1103-TW)嘉泥、(1102-TW)亞泥、(1109-TW)信大

碳管理平台則是 (6874-TW) 倍力、(2471-TW)資通、(6752-TW)叡揚

碳捕捉的特用化學概念 (1710-TW) 東聯、(1711-TW)永光、(1727-TW)中華化。

不過提醒大家，台灣的碳權必須獲得環保署與國際公正機構的認可，才能在台灣的碳權交易平台交易喔！

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