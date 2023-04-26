太子建設可望獲台中市「市31」BOT案 投資近10億元

統一集團旗下建商太子建設 (2511-TW) ，可望獲台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案的為最優申請人，在此一 2610 坪的基地上，可望至少開發出 6000 坪的商場，預估在 2026 年取得使用執照並進入營運。

太子建設子公司太子實業爲主體，獲選為「市 31」BOT 案最優申請人，預計投資金額近 10 億元，也顯示統一 (1216-TW) 集團持續加碼投資布局台中百貨零售市場。

台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 案，原由冠德建設 (2520-TW) 旗下環球購物中心 2020 年底標下，原訂在 2021 年動工開發，但受到疫情及營建業缺工、缺料影響，決定棄標，先前繳交的 400 萬元保證金遭台中市政府沒收。

台中市 11 期重劃區的「市 31」BOT 案，基地面積約 2610 坪，建蔽率 50%、容積率 240%，四邊臨路、地形完整。依評估，以 240% 的基礎容積率，太子建設在此一 BOT 案可興建 6000 坪樓地板面積商場。

雖然冠德建設放棄「市 31」的 BOT 開發案，但冠德與中鹿開發已拿下台中捷運綠線市政府站 (G9-1) 聯合開發案最優申請人，與台中市政府簽約，規劃興建地上 43 層，樓高 208 公尺的大樓，預估投資金額合計達 106.55 億元，開發進程再邁出一大步。

太子建設 2022 年全年營收 127.69 億元，毛利率 30.87%，年增 7.56 個百分點，稅後純益 14.75 億元，年減 3.92%，每股純益達 0.91 元。太子建設手中庫存土地逾 2 萬坪，未來 10 年業績無虞。