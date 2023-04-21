〈房產〉以房養老核貸件數及金額 北北基地區增加最快

金管會公布截至今 (2023) 年第一季，全台銀行核貸以房養老件數累計至 6957 件，核貸額度也累計達 395 億元，雖然央行升息導致成長趨緩，不過統計今年第一季與升息前 (2022 年第一季) 比較，今年第一季件數成長 18.2%、核貸金額成長 13%，北北基地區增加最快。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，隨著社會結構改變，兒女多不在身邊，或是兒女奉養力有未逮，近幾年國人漸漸能接受以房養老等財產多元利用的方式，減輕養老生活的經濟壓力。

統計比較各分區以房養老的申請狀況，以北北基最多，今年首季 142 件，件數超過全台一半，核貸額度 11.93 億元，跟升息前相比 (2022 年第一季)，北北基件數增加 27.9%、核貸金額增加 12.5%，而升息前後增加幅度最多的是高屏區，今年首季 26 件、核貸額度 1.24 億元，分別比升息前增加 52.9%、64.8%，中彰投區今年第一季 40 件、核貸 2.10 億元，比升息前增加 48.1%、49.9%，但桃竹苗、雲嘉南及宜花東都是減少，顯見主要都會區的接受度較高。

住商不動產台北師大加盟店店東游聖獻分析，都會區以房養老申請增加原因包括，兒女不在身邊：不少孩子在出國深造後，於當地就業、落地生根，由於孩子回台灣居住的可能性不高，這樣狀態的父母用房子申請以房養老的案例越來越多。同時，以房養老貸款是穩定退休收入，許多申請以房養老其中緣由，是希望像公教人員有穩定的月退俸，若房子只有一間，且地段價值不錯，利用這樣的不動產貸款方案可在經濟上維持一定的生活品質。

以房養老貸款的另一重要原因在都會區價值高，以房養老件數集中於主力都會區，關鍵在於市場價值較高，申請人每月可領到的金額較能符合期待，所以像台北市精華地段的住宅有機會月領 4、5 萬元，對申請人來說效益較高。

郎美囡指出，綜觀各家銀行以房養老方案，大部分最高貸款額度為房屋鑑價的 7 成，目前年利率大約在 2.16% 以上，因此房屋的價值夠高，每個月的撥付金額才能應付生活開銷，且每月撥付金額會先扣除利息，隨著貸款餘額遞增，實際領到的金額逐漸減少，建議申請應多方考量並請銀行試算，比較各家方案，找到最適合自己的退休規劃。