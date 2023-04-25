〈台經院景氣預測〉下修我GDP 景氣「外冷內溫」 靠民間消費支撐

台灣經濟研究院今 (25) 日發布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.31%，較 1 月預測再下修 0.27 個百分點，看景氣將呈「外冷內溫」，以民間消費為主要支撐動能，而全年 GDP 走勢呈現前低後高。

台經院預估，今年各季 GDP 分別為 - 1.4%、2.34%、2.98% 和 5.13%。

台經院說明，受全球景氣低迷影響，終端消費動能減弱，產業鏈持續進行庫存調整，營建工程投資成長力道疲弱，加上第一季進出口和外銷訂單均呈雙位數衰退，出口動能放緩，也影響投資成長。

展望未來，儘管先前歐美中小型銀行危機事件已獲控制，但緊縮貨幣政策的效果正逐漸發酵，各國製造業活動明顯放緩，令金融風險上升，全球景氣低迷，終端產品需求疲弱。

台經院提到，全球經濟成長按歷史標準來看，仍處於較低水準，且美歐通膨壓力尚未完全淡化。

而在國內，儘管民間消費動能仍強，但廠商去化庫存較預期長，據近期台灣進出口實際值、外銷訂單、廠商進口設備數據、中國內需消費僅溫和復甦、美歐下半年經濟展望仍悲觀來看，今年外貿表現並不理想，民間投資成長恐也因而受限。

內需方面，由於第一季零售餐飲表現仍活絡，加上全球車用晶片供給回穩，車市買氣熱，而近期出入境人數屢創疫情以來新高，為零售業與餐旅服務業帶來更大的復甦空間，因而，台經院預料，今年經濟成長以民間消費為主要支撐，全年民間消費成長率為 5.95%，預測維持不變。

然而，因出口展望並不樂觀，民間投資成長有限，預估整體固定資本形成成長率僅 0.42%，下修 2.42 個百分點，其中，民間投資成長率為 - 0.32%，下修 2.62 個百分點。

貿易方面，由於第一季進出口和外銷訂單呈雙位數衰退，加上貨幣緊縮的遞延效應正在發酵、俄烏戰爭持續膠著、美中科技爭端等影響，預期國內今年外貿表現將面臨較大衰退壓力，國外淨需求對全年經濟成長貢獻轉為負成長，估今年出口和進口金額成長率為 - 7.08%、-9.18%，較前次預測值分別下修 8.21 和 10.43 個百分點。

據此，預估我國年輸出和輸入成長率分別為 - 1.63%、-0.73%，較前次預測值分別下修 4.19 和 5.80 個百分點。

電價調漲加大通膨壓力 全年 CPI 年增率上修至 2.2%

物價方面，由於第一季 CPI 年增高達 2.62%，且自今年以來，OPEC + 宣布減產計畫，恐讓國際油價再度飆升，加上國內各種民生物資價格上漲，配合電價調漲正式上路，恐讓通膨預期再度攀升，台經院預測，全年 CPI 年增率仍將超過 2% 至 2.20%，較前次預測上修 0.25 個百分點。