主計處大幅下修我GDP僅勉強保2 通膨又衝破2%警戒線

主計總處今 (22) 日公布今年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.12%，較 11 月預測值一口氣下修 0.63 個百分點，不僅無法保 3，甚至可說是勉強保 2，為近 8 年新低，而消費者物價指數 (CPI) 年增率則上修至 2.16%，將再度衝破台灣央行的通膨警戒線 2%。

主計長朱澤民表示，主要是全球景氣放緩，終端需求仍疲軟，造成出口、民間消費和民間投資均下修，再加上高基期因素影響，因此此次預測值大幅下修，但此預測並未將立院甫三讀通過的 3800 億疫後特別預算挹注效果納入，若納入後估算，應可提升 GDP 約 0.4 個百點。

主計總處說明，由於終端消費需求減弱，產品價格走低，預估今年輸出實質成 長 0.04%，下修 3.71 個百分點，輸入則因全球需求不振，影響出口及投資引申需求，加上國際農工原物料價格回落，估輸入實質成長 0.66%，下修 5.34 個百分點。

內需方面，隨疫情管制措施陸續鬆綁，民生經濟活動漸回常軌，以及就業市場持續改善，主計總處預測今年民間消費實質成長 5.24%，下修 0.24 個百分點。

同時，由於全球經濟前景不確定性仍高，企業資本支出轉趨審慎，加上去年基期 已高，預測民間投資實質負成長 1.13%，一口氣下修 4.17 個百分點。

物價方面，儘管供應鏈瓶頸漸紓解，有利國際農工原料價格回穩，惟邊境解封帶動跨境旅遊擴增，推升國內相關服務價格，加上外食費和房租漲勢延續， 預估今年 CPI 上漲 2.16%，上修 0.3 個百分點。

另外，主計總處初估去年第四季 GDP 為 - 0.41%，上修 0.45 個百分點，併計去年前三季後，去年全年 GDP 2.45%，上修 0.02 個百分點，每人 GDP 3 萬 2811 美元，CPI 上漲 2.95%。