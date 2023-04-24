3月M1B年增率創歐債危機來新低 央行：資金仍充足

中央銀行今 (24) 日公布 3 月金融情況，M1B 年增率續降至 2.01%，創 2009 年 2 月以來新低，M2 年增率也降至 6.58%，創 2020 年 8 月新低，續呈市場解讀資金面「死亡交叉」線型；不過，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月增加 115 億元至 3 兆 1421 億元，呈現連 3 增，並創去年 9 月以來新高，央行認為，國內資金動能仍充足。

央行統計，3 月 M1B 年增率下降為 2.01%，主要是因活期性存款成長減緩，而 M2 年增率下降為 6.58%，則是因外匯存款成長減緩；累計第一季 M1B 和 M2 平均年增率分別為 2.26%、6.68%。

央行說明，由於央行自去年起啟動升息循環，企業考量收益性，使部分活存轉到定存，或是轉到投資，而外匯存款年增率走緩，則是因 4-6 月逐漸進入發放股利高峰期，看到有些企業結匯轉為新台幣，並停泊在新台幣定存。

央行進一步提到，儘管企業發放現金股利主要集中在 8-9 月，但採取季配的企業會預存資金來調度，使資金停泊在短天期的存款。

另一方面，壽險或退休基金持續投資國外股債，或存放到國外，再加上民眾開始到國外旅行，則增加提領外匯存款。

M2 年增率下滑還有原因是，外國人新台幣存款 3 月轉為負成長，反映外資淨賣超台股 21.55 億元，並將資金匯出。

不過，3 月由於台股氣氛轉好，證券劃撥存款餘額增加 115 億元至 3 兆 1421 億元，呈現連 3 個月上揚，並創去年 9 月以來新高。

央行強調，國內資金動能還是充足，惟因台股與美股高度連動，仍要密切關注國際金融情勢的變化。