〈國泰金看經濟〉我今年GDP下修至1.8% 連2年陷「停滯通膨」金融海嘯後首見

國泰台大產學團隊今 (29) 日舉行第 1 季經濟氣候暨金融情勢發表會，將今 (2023) 年經濟成長率下修至 1.8%，保 2 % 確定無望；國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，台灣已經陷入「停滯性通膨」，連續 2 年通膨率大於經濟成長率，此現象為金融海嘯後首見。

國泰台大產學團隊表示，繼元大寶華、中央銀行後，又有單位下修我今年的經濟成長率，國泰台大產學團隊今天也跟進宣布下修我今年的經濟成長率預估值，從上一季的 2.3% 下修至 1.8%，消費者物價指數 (CPI) 則從 1.7% 上修至 2%。

儘管中央銀行、主計總處均強調台灣沒有停滯性通膨的問題，但徐之強卻認為，台灣已經連續 2 年出現通膨率高於經濟成長率，不論是短期或拉長時間來看，台灣目前已經陷入停滯性通膨。

徐之強指出，從 2000 年以來，我平均 GDP 約 3.6%，今年預估值只剩 1.8%，比起歷年平均值等於腰斬；再看 CPI，這 23 年來 CPI 平均約 1%，但今年 CPI 卻攀升至 2%，較歷年平均倍增，因此對台灣今年經濟現況可以用「停滯性通膨」下定義。

國泰台大產學團隊表示，全球央行維持高利率抑制通膨與需求，經濟動能仍疲弱，加上美歐金融危機增添景氣不確定性，電子業上半年又有去化庫存壓力，在需求疲軟趨勢尚未明顯轉折，外需改善有限的情況下，因此下修今年台灣經濟成長率預估值至 1.8%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 1.1~2.6% 之間 。

國泰台大產學團隊指出，央行 3 月升息半碼，最主要的原因是通膨壓力仍偏高，

而考量電價調漲、外食與房租漲幅仍大，都將使核心通膨壓力居高不下，團隊預估今年第 2 季、第 3 季央行可能還會再升息一次，而在通膨壓力居高不下的前提下，除非利率政策對金融面衝擊過大，否則央行應該沒有降息的空間。

國泰台大產學團隊指出，今年第 1 季受到台股與新台幣劇烈波動影響，因此台灣金融情勢指數 (FCI) 寬鬆程度有所收斂，預估今年 3 到 6 月，台灣景氣動能僅將低檔盤旋，且矽谷銀行 (SVB) 意外倒閉引發全球流動性擔憂，金融市場波動風險仍存，預期金融情勢指數將在「寬鬆」區間下緣波動，須留意轉趨緊縮風險。



