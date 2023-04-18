中國上季GDP成長率加速至4.5% 經濟復甦步上正軌

最新數據顯示，中國上季經濟成長 4.5%，寫下一年來最大增幅，顯示中國政府解除封控措施帶動消費者支出與工廠產出，為經濟復甦步上正軌的跡象。

中國國家統計局周二（18 日）公布的數據顯示，第 1 季國內生產毛額（GDP）較去年同期擴張 4.5%，優於經濟學家原估的 4%，也優於去年第 4 季的 2.9％。

消費者支出回升和政府基建投資增加，有助於帶動上季經濟成長。 不過，3 月經濟數據顯現好壞參半的信號，投資增長可能放緩，工業活動仍然相對低迷。具體數據如下：

3 月零售銷售年增 10.6%，優於經濟學家預估的 7.5%。

3 月工業生產較一年前成長 3.9%，比市場預估的 4.4%。

上季固定資產投資金額年增 5.1%，不如預期。

3 月全國城鎮調查失業率為 5.3%，較前月降 0.3 個百分點。

國家統計局說，隨著政府平穩調整疫情防控措施，各項穩增長、穩就業、穩物價政策靠前發力，積極因素累積增多，帶動經濟穩步回升，開局良好。不過，國家統計局也坦言，國際環境仍然複雜多變，國內需求明顯不足，經濟回升基礎尚不牢固。

目前經濟學家對政府是否需要推出更多刺激措施意見分歧，而北京把全年經濟成長目標定在 5% 左右，顯示政府提出重大經濟支持措施的機率偏低。

中國央行周一展開 1,700 億元 1 年期 中期借貸便利（MLF）操作，淨投放量為 200 億元，規模為去年 11 月以來最少，並且是央行連續第五個月超額續作 MLF。利率維持在 2.75% 的水準。

中信證券首席經濟學家明明表示，本月 MLF 操作淨投放總額下降，可能是央行官員考慮到 3 月已經降準，但央行仍保持淨投放，說明央行仍然會保持流動性合理充裕。

中國央行總裁易綱上周在出席國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季例會時曾說，中國經濟正在回升，預估今年國內生產毛額（GDP）將擴張 5% 左右，且通膨保持在低點，房地產市場出現積極變化。