中國恒大又一步棋 助恒大汽車走出困境 以人民幣2元收購47個項目

在新能源車紅火當下，陷入流動危機的中國恒大 (03333-HK) ，仍試圖幫助旗下恒大汽車 (00708-HK) 走出困境，而恒大汽車的最新動作是出售恒大養生谷等 47 個項目。

據《財聯社》報導，中國恒大與恒大汽車分別在周一（24 日）晚間發布公告，中國恒大擬以人民幣（下同）2 元的價格，收購恒大汽車旗下 47 個住宅及物業發展項目，且中國恒大將承接這些項目約 247.89 億元的負債。

資料顯示，此次恒大汽車出售的 47 個項目，包括 21 個恒大養生谷項目、5 個恒大健康城項目、21 個各類物業開發項目，這些項目分散在西安、鄭州、重慶、武漢等城市。

恒大汽車表示，完成交易後，將繼續經營新能源車分部現有主要業務，並在天津及南寧各持有一個住宅及物業發展項目。

「預計本公司將取得出售收益約 247.89 億元。因出售事項產生的出售收益為代價與出售集團於 2022 年 12 月 31 日的負債淨值之間的差額。」恒大汽車在公告中稱。

這樣一筆不產生收益的交易，中國恒大為何要做？

「考慮到投資者對主要從事新能源汽車分部的聯交所上市公司的近期取向，董事會認為恒大汽車的估值可以藉將恒大汽車的業務集中在新能源汽車分部而改善，而此可能有助於吸引投資者加盟恒大汽車，並籌得資金。」中國恒大說。

恒大汽車也表示，正積極尋求外部潛在投資人，以獲得合作機會。目前恒大汽車尚未與任何潛在投資人簽訂最終協議。

目前看來，恒大汽車也急需資金實現復工。恒大汽車在公告中說：「誠如公司日期為 2023 年 3 月 22 日的公告所披露，截至該公告日期，本集團已向客戶交付超過 900 台恒馳 5。然而，於公告日期，由於資金不足，集團的天津工廠暫緩生產恒馳 5。集團計劃於 2023 年 5 月恢復生產。」