意外！恒大許家印與境外債持有人達成具約束力協議

時隔 15 個月，中國房地產開發商恒大終於在周三（22 日）公布債務重組方案，表示已與債權人特別小組就重組方案核心條款達成具約束力協議，恒大董事局主席許家印也參與協議簽署。

據《財聯社》報導，在這份具約束力的協議中，最關鍵的細節，是協議涵蓋的債券總金額合計 191.485 億美元，折合人民幣 1,300 多億元，占恒大境外債的比率約為 84%，其中包括恒大票據 139.225 億美元，以及由恒大發債實體景程發行、由天基集團擔保的 52.26 億美元債券。這意味著約 84% 恒大境外債持有人參與並同意上述具約束力協議。

值得注意的是，目前這項協議並非境外債券重組支持協議。恒大在公告中表示，預定在不遲於 3 月 31 日與上述債權人特別小組達成合意，並簽訂一份或多份重組支持協議。換句話說，債權人在 3 月 31 日正式簽署重組支持協議後，恒大才算成功重組境外債務。

低回收率壓倒債權人

雖然市場已知悉恒大將於 3 月 22 日揭露境外債務重組核心條款，但恒大與債權人特別小組達成具約束力協議，外界還是稍感意外。

目前來看，恒大境外債權人可能只有透過與恒大簽署長期重組協議，才能最大限度保證自身利益，恒大也深知這一點。

恒大在公告中給境外債權人算了一筆賬，一旦恒大重組境外債務失敗，且被迫清算，集團層面清算中對境外無擔保債權人的預估回收約人民幣 97.28 億元。其中，境外無擔保債權人、恒大票據持有人、景程票據持有人、天基境外無擔保債權人預計回收率分別為：3.53%、5.92%、6.49-9.34%、2.05%。

恒大也在公告中提及新能源車業務最新情況，其中，恒馳 5 已經於去年 9 月 16 日正式量產，首批量產車已於去年 10 月 29 日開始交車，截至公告日，交車量超過 900 輛。

不過，由於流動資金緊張，為維持基本業務運作，恒大汽車已採取削減成本措施，例如減少員工人數，截至今年 3 月，恒大汽車共有 2,795 名員工，人數比去年 6 月 30 日的 3,742 名少。恒大說，在沒新流動性注入的情況下，恒大汽車將面臨停產風險。

恒大仍有關卡待闖

「擬議重組將在一定程度上緩解境外債務償還壓力，為公司恢復經營解決境內問題提供條件。公司將盡最大努力恢復資金、業務的良性循環，修復資本結構，實現平穩運營。」恒大在公告中稱。

恒大表示，未來三年的核心任務是「保交樓」，預估需要額外人民幣 2,500 億元至 3,000 億元融資。在這段期間，現有項目的無槓桿自由現金流主要將用於償還續建所需的新增融資。

不過，在恒大順利邁出境外債務重組第一步後，欲恢復正常經營，仍需闖過多個「關卡」，包括境內債務展期、股票如期復牌等。

目前恒大依然未符合任何股票復牌條件。根據恒大收到的復牌指引，復牌條件包括刊發所有尚未公布的財報，證明公司遵守上市規則第 13.24 條，向市場提供所有重大資料，以便公司股東及其他投資者評估公司狀況。由此來看，恒大目前最為迫切的事項之一，可能是儘快公布尚未公布的財報。