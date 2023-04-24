大同大啖水利發電商機 今年出貨量有望年增5成

大同 (2371-TW) 大啖水利發電商機，今 (24) 日宣布繼拿下日本工營公司未來五年發電機訂單外，雙方將爭取日本水力發電廠機組維修，以及與國內小水力業者合作，預期馬達事業部大型水力發電機今年出貨量有望年增 5 成。

大同表示，與日本工營公司合作的橫式同步發電機，已於上月完成竣工典禮，該水力發電機安裝在日本小又川新發電所，最大出力為 10326kW，去年 12 月開始營業運轉，預計年發電量約 4850 萬 kWH。

事實上，大同與日本工營為長期合作夥伴，專注於小型 1000kVA 以下水力發電技術與設備製造，為因應巿場訂單急增需求，雙方已進一步簽定水力用發電機設計製造協業契約，將合作範圍擴大到 10000kVA 水力發電機。

日本工營為日本最大的工程顧問公司，也是電力能源設備製造大廠，總部位於日本東京，再生能源中的水力發電工程為其著名專精強項。

大同表示，今年馬達事業部大型水力發電機出貨將較去年成長 5 成，明年將更躍升，此外，大型發電機營收占比將從目前的 5% 跳增至 20%，成為大同馬達事業部未來營運的成長動能。

311 東日本大震災導致福島核電廠核能外洩後，日本政府大力推動水力發電等再生能源發電，以提升收購價的 3 倍來激勵民間投資參與，致使近 10 年來日本公設與民間的中小水力發電廠快速蓬勃發展。

水力發電運用河流或瀑布的流動與高低落差，是最潔淨永續的低碳綠電，同步發電機的效率高達 95% 以上，相較風能、太陽能的發電最穩定成本最低，最具效益，中小型水力發電已成為新近綠能趨勢。

大同也與國內小水力業者合作，由於台灣超過 3000 公尺以上的高山逾 200 座，陡峻的地形相當適合發展對環境友善的中小水力發電，將發電設備加裝在既有的水力電廠、水庫堰壩、灌溉渠道等水利設施，利用穩定水流與水位落差運作發電，充分利用天然水資源，擴大綠色創能效益。