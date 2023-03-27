大同IE4高效節能馬達拿下半導體廠訂單 估今年業績年增逾1成

大同 (2371-TW) 看好淨零減排與節能趨勢，推出的 IE4 高效節能感應馬達，拿下半導體、石化廠、鋼鐵業等訂單並陸續完成交貨，預期 IE4 高效節能感應馬達今年業績有望成長逾 1 成。

因應歐盟即將在今年 7 月實施三相感應馬達 75kW-200kW 能效須符合 IE4 規範，推出一系列 IE4 高效節能感應馬達產品，來供應歐美及新南向地區市場。

大同指出，IE4 超優級效率馬達具高節能優勢，以 IE4 37kW 4P 與 IE3 同規格馬達相較，電力效能可由 94.5％提升至 95.4％。若採用全系列 IE4 馬達，相較於 IE3，一年可省下 10.3 萬度電力，減碳量達約 52.4 噸，以每度電 3 元估算，約可省下 30.9 萬元。

此外，馬達為工廠、大賣場、辦公大樓等最耗電的動力設備之一，目前 IEC 規範標準馬達須符合 IE3 能效等級，在能源轉型及節能減碳意識抬頭之際，IE4 馬達可望成為全球各企業 2050 年淨零碳排的助攻引擎。

大同表示，由於淨零減排趨勢及節能技術精進，加上民間建廠、擴廠需求，大同馬達事業部掌握汰舊換新商機，營運績效提升，2022 年營收年增 16%，預期持續推展 IE4 馬達產品推展下，目標今年將成長 1 成以上。

大同認為，目前業界主流的 IE3 馬達已符合法規，但在 2050 年淨零碳排目標下，超前部署節能與綠能商機，全系列 IE4 高效率馬達可搭配變頻驅動設備，提供 IE4 變頻馬達產品。

大同憑藉 70 年的工業馬達領先技術與高品質製造，推出全系列 IE4 鼠籠式感應馬達，不同於 IE4 永磁馬達，該感應馬達可直接啟動使用，無需驅控器。轉子為無使用永久磁鐵之鋁壓鑄設計，在馬達拆解保養時，不會造成鐵屑吸附在轉子表面，讓客戶端維修保養更簡易。

大同表示，考量客戶預算與便利，IE4 與 IE3 馬達之尺寸規格相同，可直接汰換使用，同時在馬達安裝尺寸上採 IEC 國際標準，具國際互換性；目前 IE4 超優級效率馬達，從 0.75kW 至 150kW 全系列產品皆完備，今年將進一步推出至 375kW 的高效節能產品，以因應客戶設備需求。