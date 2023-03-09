大同去年EPS 4.02元創高 擬斥25億元增持精英

大同 (2371-TW) 去年除列華映財報，推升全年稅後純益翻倍，達 93.77 億元，年增 155.37%，每股純益 4.02 元，創新猷；董事會今 (9) 日也決議，未來一年內擬斥資 25 億元增加轉投資公司精英 (2331-TW) 持股。
大同去年全年營收 345.39 億元，年增 16.67%；毛利率 21.11%，年減 3.32 個百分點；營益率 0.86%，年減 1.85 個百分點；稅後純益 93.77 億元，年增 155.37%，每股純益 4.02 元。
去年第四季營運方面，單季營收 128.31 億元，季增 77.65%、年增 69.63%；毛利率 13.21%，季減 8.11 個百分點、年減 10.82 個百分點；營益率 - 0.67%，虧損較前一季、2021 年同期收斂；稅後純益 3.08 億元，季減 - 96.19%、年減 87.18%，每股純益 0.14 元。
華映 2019 年依公司法聲請破產，經臺灣桃園地方法院認定，華映資產不足以清償全部債務，並於去年 8 月 29 日裁定華映破產宣告；大同經過評估後，在去年第三季合併財務報表將華映予以除列。
大同子公司華映被裁定破產後，將華映除列於第三季合併報表，並認列一次性迴轉利益 84 億元，推升去年獲利創新高。