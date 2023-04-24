〈台股盤後〉多頭動能熱 助攻中小股逾20檔漲停

台股今 (24) 日開低後，買盤再度逐漸加溫，終場加權指數上漲 23.88 點、至 15626.87 點，成交值縮至 1766.3 億元，創 1 月 18 日來單日新低，不過，上市櫃合計漲停家數達 24 家，不少漲多的中小型股續強，包括造紙、生技等族群人氣仍是強強滾。

今日盤中化工材料族群表現不俗，三晃漲停，永光也漲近半根停板。

台灣碳權交易所即將開張，造紙族群持續上演歡呼行情，華紙漲停，正隆漲近 7%，榮成漲逾 4.5%，永豐餘漲近 4%。

美容族群同樣有不錯表現，軒郁、光麗 - KY 均漲超過 4%，達爾膚、麗豐 - KY 等漲 3.5% 之上。

散熱族群再度轉強，協禧、保銳漲停，建準漲 3.5%，動力 - KY、雙鴻和元山則有 2% 上下漲幅。

生技股中，南光、晟德漲超過半根停板，生達、健喬、美時均漲 4% 之上。

資訊服務族群看回不回，相當強勢，資通、倍力、宏碁資訊、智聯服務、叡揚均漲停，大世科、三商電、凌群、虎門科技和緯軟均漲超過 3%。

元大投顧表示，大盤季線和半年線仍持續上彎，有助多頭支撐力道加強，不過，美國聯準會將於 5 月 2 日至 3 日召開會議，在此之前時間越接近，有關升息論調勢必又會左右市場，觀望氣息轉濃。

另一方面，須留意上市櫃公司公告第一季財報陸續揭曉到 5 月中旬，也將對個股短線走勢易造成影響。