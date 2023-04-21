金融壓力猶存 Fed緊急貸款五周來首度增加 

美國聯準會 (Fed) 提供給銀行的緊急貸款上周小幅增加，為五周以來首見，而且整體貸款水準仍高，顯示上個月一連串銀行倒閉事件帶來的金融壓力依然存在。

根據 Fed 周四 (20 日) 公布的數據，截至 4 月 19 日為止的一周，美國銀行業的未償還貸款總額為 1439 億美元，略高於前一周的 1395 億美元。

其中，傳統貼現窗口的借款金額自前一周的 676 億美元上升到 699 億美元，但低於上個月的 1529 億美元紀錄高點。

而新工具「銀行定期融資計畫」(BTFP) 的借款金額，也從前一周的 718 億美元增為 740 億美元。BTFP 為 Fed 在矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 接連倒閉之後，於 3 月 12 日緊急推出的應急工具。

同時，為解決兩家銀行倒閉事件，而由聯邦存款保險公司 (FDIC) 設立的過渡銀行所提供的貸款總額，則持平在 1726 億美元。

三項貸款機制加總後，Fed 為銀行業提供的貸款總計達到 3165 億美元，略高於前一周的 3120 億美元。儘管整體金額仍龐大，不過已從 3 月 22 日觸及的 3437 億美元高峰下滑。

Fed 報告還顯示，透過附買回機制向外國央行和其他官方機構提供的貸款也減少，從上周的 300 億美元降至 200 億美元。

Fed 提供給銀行的緊急貸款五周以來首度上升。(圖: Shutterstock)

資產負債表規模持續縮小

整體來說，由於緊急貸款等因素變化，Fed 資產負債表的總規模持續縮小，從上周的 8.665 兆美元降至 8.643 兆美元。

Fed 從去年夏天起持續縮減資產負債表，銀行業風暴發生後，雖然 Fed 持續減持公債和抵押擔保證券 (MBS)，但最近幾周新設立的緊急貸款，一度阻撓縮表的進展。

不過 Fed 官員仍強調，讓緊急貸款激增的問題集中在少數機構，目前沒有理由擔心緊急貸款會一直保持在極高的水準。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三表示，銀行業情況趨於穩定，美國的銀行體系穩定且有韌性。他向記者說，目前不擔心貸款水準，至於未來是否下降，則取決於市場情況，不過，銀行在需要流動性時使用貼現窗口不是壞事。

芝加哥聯準銀總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 同日則說，他正在觀察是否會有其他銀行倒下，這對美國經濟是否放緩，是相當重要的問題。