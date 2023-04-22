穆迪：蘋果新儲蓄帳戶不利傳統銀行 其他科技巨頭也可能跟進

蘋果 (AAPL-US) . 在金融服務領域的野心越來越大。蘋果與高盛合作，為 Apple Card 用戶推出的新型儲蓄帳戶，可能引起銀行業的連鎖反應。

該儲蓄帳戶利用 Apple Card 的每日獎勵計畫 (Daily Cash)，讓使用者享有高達 3% 的購物回饋，所有現金獎勵都會自動存入用戶設定的高盛儲蓄帳戶，年息高達 4.5%，存款上限為 25 萬美元，但沒有存款下限、給息上限。

穆迪投資者服務公司分析師 Stephen Tu 周五 (21 日) 報告表示，這樣的年息可能對消費者極具吸引力，但不利於儲蓄利息較低的銀行。

銀行對於關係不緊密的客戶，提供的儲蓄利息通常較低，因為相比與銀行具多種關係的客戶，這類儲蓄款的黏著度通常較低，如今更有可能遭 Apple Card 儲蓄帳戶進一步削弱其黏性。

另外，根據聯邦存款保險公司 (FDIC) 的數據，全美儲蓄帳戶平均年息僅 0.35%，就連高盛為其 Marcus 儲蓄帳戶提供的年息也僅 3.90%，均不如蘋果儲蓄帳戶的利息優渥。

Tu 認為，雖然大多數消費者已經有許多收益更高的現金替代品，但蘋果儲蓄帳戶具有高於水準的利息，加上簡單易用的系統生態，可能會激勵消費者將資金自原本存放的金融機構，轉移至蘋果平台。

因此，如果蘋果大力推廣該帳戶，很有能力自傳統銀行吸收大量儲蓄資金，轉投入蘋果生態系統中。Tu 認為，有了蘋果領頭，其他大型科技公司也可能如法炮製，向金融領域邁進，因為將金融服務整合到自家生態系統，可讓用戶體驗更具吸引力，提高客戶忠誠度。

Tu 說：「其他科技公司如今可能考慮類似功能，直接在其生態系統中持有 FDIC 保險的存款。」

除了 Apple Card 儲蓄帳戶，蘋果也推行其他金融服務，除了使用度越來越高的行動錢包 Apple Pay，近期也推出的先買後付服務「Apple Pay Later」。