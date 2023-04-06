中國3月製造業、服務業PMI一降一升 經濟復甦動能不均衡

最新數據顯示，中國 3 月製造業和服務業景氣回升動能不均衡，服務業景氣持續升溫，連續第三個月處於擴張區間。

據《財新網》周四（6 日）報導，3 月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 57.8，較前月上升 2.8 個百分點，創下 28 個月以來新高，連續第三個月處於擴張區間。

上月財新製造業採購經理指數（製造業 PMI）為 50.0，較 2 月下降 1.6 個百分點，落在榮枯線上。在服務業活動加速擴張情況下，財新綜合 PMI 上升 0.3 個百分點至 54.5。

上述走勢與中國國家統計局 PMI 一致。國家統計局在 3 月 31 日公布的數據顯示，3 月製造業 PMI 為 51.9，較上月下降 0.7 個百分點，服務業 PMI 較上月升 1.3 個百分點至 56.9，綜合 PMI 升 0.6 個百分點至 57，處於較高景氣區間，顯示中國企業的生產經營情況持續好轉。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3 月製造業和服務業景氣回升動能出現分歧，服務業景氣持續回暖，製造業則降溫，顯示經濟回升基礎尚不牢固，內生增長動力不足。

王喆說，展望未來，經濟成長仍依賴內需，特別是居民消費。中國唯有千方百計夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實黨中央提出的恢復和擴大既定消費目標。