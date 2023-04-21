中國民航總局發布修訂報告 波音認為是恢復737 MAX交機預告

中國民航總局 (CAAC) 發布一份報告，波音 (BA-US) 認為這是該飛機製造商恢復向中國航空公司交機 737 MAX 的關鍵一步。目前 737 MAX 因兩起致命事故而已被停飛 4 年多。

波音公司為中國客戶庫存了 130 多架已完工的 MAX 噴氣式客機，按官價計算價值超過 150 億美元；不過航空公司通常會獲得大幅折扣。

CAAC 於 4 月 14 日發布 737 評估報告的第二次修訂，其中包含對 737 MAX 培訓和資訊科技的更新。

波音認為該文件是重啟 MAX 交機所必需的「最終技術要求」；但仍補充說美中貿易緊張局勢仍可能阻礙進展。

波音 CEO 卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 在周二 (18 日) 該公司年會上提到了監管機構的報告。他稱其為「令人鼓舞的進步」和實現未來交機的「重要一步」。

不過他也補充說，「最後將由客戶來決定準備接收飛機的時間。」

卡爾霍恩說，中國航空業者在 1 月開始讓 MAX 復飛，以中國南方航空帶頭；截至 4 月，所有擁有 MAX 客機的中國航空業者都已開始安排航班運作，現有 95 架 MAX 噴氣式客機中已有 45 架恢復飛行。

雖然交機尚未重新開始，但航空業者已發出積極的訊號。

海南航空周四 (20 日) 表示，除 47 架空巴 A320neo 系列噴氣式客機外，它還計畫在 2023 年至 2026 年期間承租 14 架 MAX 新客機。

這是中國航空公司在 2019 年 3 月伊索比亞和印尼發生致命墜機事故導致停飛後，首度宣布引進之前訂購的 MAX 客機。

中國東方航空和中國南方航空在 3 月表示，將在今年恢復接收 MAX 噴氣式客機，但沒有提供更多細節。