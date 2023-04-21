持續加碼特斯拉 女股神：2027年股價將達到2000 美元

「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資 (Ark Invest) 公司在一份報告中預估，至 2027 年，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價將達到 2,000 美元。特斯拉股價週四 (20 日) 收於 162.99 美元。

伍德一直以來持續看好特斯拉，她旗下方舟投資如今預估，至 2027 年，特斯拉股價將達到 2,000 美元。詳細來看，在牛市的情況下，特斯拉股價在 2027 年將達到 2,500 美元，而若是在熊市的情況下，則股價將為 1,400 美元。

在唱多特斯拉的同時，伍德旗下基金 ARKK 和 ARKW 週四總計買入了 25.6 萬股特斯拉股票，若按周四收盤價 162.99 美元來計算，總價值 4170 萬美元。

報告中表示，特斯拉未來的自動駕駛出租車業務將是一個關鍵動能，有望在 2027 年貢獻 58% 的企業價值和 45% 的 EBITDA。至 2027 年，電動車業務預估將佔營收的 62%，利潤率將遠低於自動駕駛出租車業務。

此外，特斯拉的數據庫將有助於從統計上證明電動車的安全性，進而在監管審批過程中較同業更具顯著優勢。事故統計也將表明，特斯拉已經取得了優於人類駕駛的性能表現。

伍德也認為，該公司將成為送貨機器人市場的主導者，並估計該市場規模將在未來 10 年內擴大到 1 兆美元。

特斯拉今年第一季在全球共交付了 422,875 輛電動車，較上一季增長 4%，較去年同期增長 36%，創下新高，不過略低於 Refinitiv 分析師先期預估的 43 萬輛。

其中，Model S 和 Model X 系列車型在第一季共交車了 10,695 輛，占總交車量的 2%，而較為平價的 Model 3 和 Model Y 在第一季交車了 412,180 輛。美國和中國仍是特斯拉最大的 2 個市場，Model 3、Model Y 最為熱銷。