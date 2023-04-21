3月五大銀行新承做房貸利率1.985%創近8年新高 4月恐衝破2%

中央銀行今 (30) 日公布去年 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，房貸利率達 1.985%，較上月續揚 0.005 個百分點，不僅連 16 升，更創 2015 年 5 月來新高，反映 3 月央行理監事會議再升息半碼。

央行指出，由於 3 月央行理監事會議決議再升息半碼，利率可能僅部分反映，預料 4 月公布的國銀利率會足額反映，不排除 4 月房貸利率可能會超過 2%，但年增率走緩趨勢應不會改變。

3 月五大銀行承做購屋貸款為 583.75 億元，較上月上揚 121.1 億元，為 3 個月來相對高點，央行解釋，主要是 3 月工作天數較 1、2 月增加，加上新屋交屋正常化，使分戶貸款增加。

不過，第一季五大銀行承做購屋貸款年減 22.7%，反映六都整體交易量合計為 49290 棟，年減 24.1%，是 2019 年來最低交易紀錄。

據統計，六都 3 月建物買賣移轉棟數年減 17.4%，其中，台北市年減 29.5%，新北市年減 13.5%，桃園市年減 19.7%，台中市年減 18.3%，台南市年減 10.1%，高雄市年減 14.8%，顯示今年交易動能轉弱。

房仲業者進一步指出，第一季六都整體合計 49290 棟，年減 24.1%，是自 2019 年來最低交易紀錄，台北市年減 27.5%，新北市年減 24.5%，桃園市年減 27.8%，台中市年減 21.9%，台南市年減 19.0%，高雄市年減 22.3%。

其中，桃園市、台中市第一季建物買賣移轉棟數創近 4 年新低，台北市、新北市、台南市和高雄市則創 6 年新低紀錄，顯示今年房市交易熱度不如以往。

據信義房價指數，台北市月減 0.01%、年增 4.5%，新北市月減 2.5%、年減 0.3%，央行說明，雙北的房價減幅 1.42%、年增僅 1.77%，房價有略往下走的現象。