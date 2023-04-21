漢來美食曝2大南港飯店新亮點、自助餐將插旗大巨蛋

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 所屬國揚集團 (2505-TW) 旗下漢來大飯店 10 月開出台北南港新據點，漢來美食今 (21) 日透露，館內中餐將規劃較目前名人坊更高價位的「東方樓」，以及升級版的高端海港自助餐，另一方面，隨著 2025 年敦化 SOGO 合約到期，敦化漢來海港也將遷至大巨蛋 SOGO。

漢來美食表示，解封後漢來海港自助餐幾乎是一位難求，即便是平日也是人潮滿滿，早已超越疫情前的水準，除了既有店來客熱絡，漢來美食同集團的台北南港漢來飯店預計 10 月開幕，屆時漢來美食經營有館內 7 大餐飲事業體。

漢來美食指出，其中的中餐廳，規劃為較現有名人坊更高端的「東方樓」，漢來海港自助餐也再升級，預計將比價目前國內的高級自助餐同業。

此外，台北敦化 SOGO 由於 2025 年合約到期，漢來海港規劃遷至大巨蛋 SOGO 重新開幕。

另一方面，漢來美食今年會開出旗下首家街邊店，由去年新推出的新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」擔起大任，先落腳大本營高雄。

另外，漢來美食說明，南港漢來飯店確定與法國羅浮宮酒店集團聯盟旗下金鬱金香酒店集團合作，以「漢來皇家鬱金香酒店」招牌對外營運，規劃有 400 多個房間，鄰近南港展覽館、中國信託總部大樓和三井購物中心，搶當地的商務客群。

漢來海港每年均會大手筆進行一年一度全台 7 家分店為期 3 周的甜點季，與其他自助餐同業做出差異化，今年邁入第 9 個年頭，本次邀請來自日本金牌甜點主廚小熊亮平來台客座，為漢來海港量身打造 12 款精緻的法式甜點，包括其在 2015 年義大利甜點大賽冠軍作品魔洛。