〈房產〉房價上揚+薪資停滯 購屋年齡呈現愈來愈高趨勢

房價上揚造成民眾購屋年齡也出現向後遞延的趨勢，房仲業者引用金融聯合徵信中心資料統計，觀察近十年主力購屋年齡趨勢態樣，發現 2013 年購屋主力是 30-40 歲的族群，占比為 37.9%，其次是 40-50 歲的 27.0%，但 2022 年購屋年齡主力雖仍以 30-50 歲為主，但 30-40 歲占比下降，反而是 40-50 歲明顯提升 3 個百分點，買房年齡有愈來愈高的趨勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出， 30-50 歲年齡層應該包括首購族與換屋族群。

依聯徵中心統計，2022 年共有 29 萬 2175 筆住宅貸款，較 2013 年 30 萬 8590 筆，略減 5.3%。2013 年房貸最主要的年齡落在 30-40 歲，其次是 40-50 歲，合計 30-50 歲占比為 64.9%；而 2022 年則同樣以 30-50 歲為購屋主力，占比為 65.6%，粗略看來購屋主力似乎沒有太大變化，大約都是六成五左右，不過，若是以 10 歲年齡區間來看，可以發現 30-40 歲的占比下滑 2.6 個百分點，反而是 40-50 歲逆勢增加 3.2 個百分點，已突破 3 成大關，顯示買房年齡層有往後推移的現象。

如仔細觀察各年齡層十年間的變化可以發現，40 歲以下占比都出現下滑，顯示近年房價高漲，首購年齡也出現遞延現象，主要因為民眾所得跟不上房價增加速度，導致首購族必須花更多的時間，累積足夠的頭期款，才有能力買房。雖然「三十而立」是許多人的目標，但從數據上來看，要在 40 歲前買房愈來愈不容易。且若民眾收入的成長幅度，依舊趕不上物價和房價上漲的速度，可能會導致民眾購屋時間需不斷向後遲延，年輕世代想要「三十而立」恐怕愈來愈難實現。

另針對六都 30-50 歲購屋熱區進行探討，房仲業者篩選出前十名行政區，結果顯示該年齡層購屋熱區前三名依序是台中市北屯區、桃園市桃園區與龜山區，前五名中桃園市就囊擴 3 名，若以前十名來看，則以新北市入榜 4 個行政區最多。陳金萍指出，台中市北屯區以 4760 筆居冠，擁有捷運綠線經過，便捷交通與完善生活機能，加上重劃區題材多，推升房市交易。

而桃園市桃園區吸引不少在雙北市就業的民眾進駐，通勤往來相當方便，加上北北桃通勤月票上路後，有機會吸引更多首購族選擇前來購屋居住。至於第三名的桃園市龜山區則有 A7 重劃區，地理位置靠近新北市林口區，但房價比機場捷運 A8、A9 站周邊低，加上桃園市社會福利佳，吸引自住人口進駐，甚至吸納來自雙北市的購屋族，成為 30-50 歲購屋熱區第三名。

陳金萍補充， 30-50 歲年齡層應該包括首購族與換屋族群，觀察這些客群在六都偏好的購屋熱區可以發現，都是具備重大建設題材、交通便利、產業聚集的區域，有重劃區坐落，具備區域開發前景的區塊，或是早期發展聚落，生活機能完善，都是傳統購屋交易熱區或是新興發展的區域，最受 30-50 歲購屋主力的青睞。