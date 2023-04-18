〈房產〉房市交易萎縮 2022北市豪宅成交量年減4成創歷史新低

去 (2022) 年全台房市快速降溫且交易量能萎縮，豪宅市場的交易量能也隨之走弱，房仲業者依實價登錄資料指出，2022 年台北市總價高於 7000 萬元的豪宅成交件數僅有 388 件，是有統計數據以來的歷史新低，年少 4 成。

對此，東森房屋台北松高加盟店店長林梅雀表示，豪宅買氣降溫，部分屋主心態也鬆動。



林梅雀指出，去年北市豪宅買氣走弱推估有經濟局勢變動及屋主惜售等兩個方面的原因。一方面，去年在升息、全球縮減 QE 規模、地緣政治衝突、平均地權條例修法等眾多負面因素的干擾下，全台不動產市場充滿不確定性，不少購屋民眾的信心也受到一定衝擊，進場買房的意願下滑。另一方面，眼看目前台灣房市仍處多空對峙的狀態，買賣雙方都在觀望，部分自身並無資金壓力的豪宅屋主，不僅不會輕易降價求售，反而會更加惜售，打算等到市況回溫的時候再拿來出來賣。



對於今年打算入手豪宅的高資產族群有何置產建議，林梅雀表示，首先，以往富人買房時會偏好豪宅林立的黃金路段，如天母、陽明山等地，不過現在聯外交通、社區服務、建築設計等也會被納入考量，近幾年信義計劃區、博愛特區的討論度有愈來愈熱絡的趨勢，值得購屋民眾關注。其次，目前豪宅買氣降溫，再加上豪宅產品的去化時間通常較長，目前一間開價合理的中古豪宅也要差不多 6-8 個月才能順利售出，部分有資金周轉需求的屋主為了盡快成交，也會相應地增加議價空間。

另外，以往很多高資產族群都會用公司的名義購屋，而今年初平均地權條例修法通過三讀，其中規定私法人購屋未來將採許可制，因此建議有資產配置需求的高資產人士應早做準備。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，豪宅憑藉其稀缺性、獨特性與社交屬性，向來是高資產族群資產配置中的重要環節，當前雖有房市黑天鵝干擾市場，但通貨膨脹的壓力仍客觀存在，很多高資產族群還是會購買不動產來達到抵禦通膨的目的，豪宅仍有其市場需求，因此豪宅房價應不致出現大規模修正。不過，私法人購屋許可制的修法確實會在一定程度上影響豪宅買氣，再加上年底大選也使得台灣政經環境充滿變數，豪宅市場後市走向如何仍需持續觀察。