裕融將啟動首座dReg儲能案場和售電事業 投入台電交易平台

裕隆集團旗下金融事業裕融企業 (9941-TW) 於今 (21) 日召開法說會指出，將加速綠能移動生態系布局，其中，旗下新鑫電力進軍綠能售電市場，今 (2023) 年將啟動首座 dReg 儲能案場和售電事業，預計下半年投入台電電力交易平台。

裕融第一季合併營收 97.83 億元，年增 16.33%，創歷史次高，僅次於上季，展望後市，裕融表示，面對快速變動的市場和環境，將鞏固資產品質，以穩健腳步前進。

其中，針對央行升息成本影響，裕融回應，已預先透過產品收益結構、適度的 AI 風險管控模型介入和多元化資金來源的複合調整，將升息因素降至最低。

隨著近年資產規模持續擴大，裕融強調，將以穩健的營運績效，持續推進中長期計畫，挹注資源於綠能和移動事業。

其中，本業汽車金融在乘用車分期融資服務穩定成長，中古車分期業務長期穩居市場第一；而旗下金融子公司新鑫公司商用車分期業務市占率也持續維持第一；機器設備、營建機具、企業資融等相關業務連年成長，近年更積極開拓綠電相關事業，跨領域投入再生能源產業，加速擴充綠能版圖，目前累積自有太陽能光電案場合約總建置容量已達 100MW(百萬瓦)，發電廠總數超過 300 座。

此外，為開發多元性的綠能供電來源，新鑫申設成立新鑫電力，藉此進軍綠能售電市場，今年將啟動首座 dReg 儲能案場與售電事業，並計畫下半年投入台電電力交易平台，透過綠色永續金融服務，打造從發電、儲能到售電的一條龍業務整合綠能事業價值鏈，成為能源永續減碳推手。

消費金融業務方面，隨著去年底與綠界科技策略合作，雙方現正加速對接電商線上無卡分期交易，期帶給新世代消費者更便利完整的全情境消費模式。

而裕融旗下水平事業格上租車，則加速推 eMaaS(EV Mobility as a Service) 電動車移動服務，隨著裕電俥電已取得納智捷、保時捷、現代、Volvo、OPEL、Nissan、中華汽車、MG 等車廠電動車充電合作案，並鎖定電動車主生活圈設置充電站，今年將串連公共場域與格上短租門市布建 100 個充電站，加上家用充電樁的推廣，總建置充電樁數量預計可達 4000 支。

裕融去年全年合併營收 365 億元，年增 14.4%，再創新高，整體資產餘額突破 2378 億元，年增近 20%，稅後純益 58.04 億元，年增 12.62%。若以增資後加權平均流通在外股本計算，每股純益 (EPS)12.06 元，連 2 年賺超過 1 個股本。