〈裕隆集團展望〉中華車MG將推新車款 四輪年銷量拚增2成

中華車 (2204-TW) 今 (19) 日召開法說會，由於 MG 新品牌成功導入，今年內銷四輪銷量目標 5.3 萬台，年增 20.7%，屆時將是 10 年來銷售新高，其中，MG 品牌將再導入 HS2.0T 版本以及一全新車款；而電動二輪目標銷出 1 萬台，年增 54.2%。

中華車透露，去年 MG 銷售 1280 台，預計今年將再推出一台全新的國產車款，目前每個月生產量約 600-700 台，預估 6 月起逐漸提高月產能至超過 1000 台，全年 MG 銷售目標 1.05 萬台。

另一方面，中華車也宣布推國內第一台電動商用車中華菱利 E300，充電規格採用市場普遍的 J1772(慢充) 及 CCS1(快充)。

在電動二輪方面，中華車說明，預計第三季推出 EZ2，以補足市場目前空缺的換電大動力級距車型、強化整體產品線競爭力和通路佈局，並深入經營年輕化市場，進一步推升 CMC 電動二輪市占。

中華車提到，轉投資新安東京海上產險的防疫險相關損失已於去年提列完畢，今年獲利可望回歸正常水準。

另外，中華車過往轉投資的金雞母之一福建奔馳第一季銷售量為 5800 台，較去年同期下滑，全年預估仍看成長。

中華車認為，中國車市大降價競爭主要是庫存調整的短期現象，高階車型影響不大。