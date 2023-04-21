中保物流科技倉儲 打造太陽能光電屋頂年減碳量達42萬公斤

中保科技 (9917-TW) 以「永續 領航 新未來 」推動綠色科技，並響應「世界地球日」積極佈局智慧城市，且依循政府 2050 年淨零排放政策超前部署，旗下中保物流更積極發展減碳雲端車隊也繳出亮眼成績。

2021 年開始，中保物流即響應政府再生能源政策，在物流倉儲屋頂全面裝設太陽能光電設備，經統計 2021 年發電量為 644778(kwh)、減碳量為 341088 公斤；2022 年發電量達 796316(kwh) 減碳量達 422251 公斤，發電量及減碳量均成長 23%。

中保科技集團旗下的中保物流創新多角化經營，2021 年就通過衛福部評鑑取得藥品 GMP、GDP 認證及醫療器材 GMP 認證，並在桃園平鎮物流園區打造 2,600 坪醫藥倉儲空間，建置 24 小時溫控、品質管理系統，響應政府政策，中保物流董事長郭家名也積極落實減碳機制，中保物流保稅倉更超前佈署 110 年 5 月 6 日就改造為太陽能屋頂廠房，並掛表併聯試運轉，從 2021 年開始，已經減碳量 C02 達 341088 (公斤) ，2022 年達到 421251 公斤，如同多種 39 萬棵樹，近三年來總碳量已經達 857292 公斤，相當於 81 萬棵樹一年的減碳量!

不只屋頂太陽能減碳，中保物流近年來創新的減碳雲端大車隊也整合多方面的創新技術，嶄新系統已取得台灣專利認證，不僅能提升車隊運行效率與準確性，更有效減少碳排，為車隊管理提供了貼近永續目標的示範，中保物流董事長郭家名表示，透過車隊大聯盟可調派車輛總數已逼近 300 台，可配合建材供料商需求，過往流程中會在各個通行關卡使用約 4 張手寫開單。為等候運料規劃，車輛會在途中站點不斷重複怠速、再啟動的狀態，並需等候人員排單、開單，才能得知領料規格、車輛行經路線等資訊。

中保物流近年來創新的減碳雲端大車隊，盤點車隊載運流程後，首先導入雲端平台，力行無紙化。系統包含一個排派平台，彙整來自各廠區需求，待司機進入調度中心，經由車牌辨識系統確認身份後，便會透過排派系統派送運輸任務。接著系統會生成獨一無二的專屬 QR Code，內含本次運料的資訊，並同步將車輛在廠區行進的路線顯示在即時資訊看板上。司機只要開往指定車道，掃瞄任務 QR Code，即可準確完成裝料。任務 QR Code 會在司機出廠之後即刻失效，確保廠區出入安全，並降低派送任務可能發生的錯誤。

中保物流統計在移除手開單的流程後，以車隊約 80 輛車來估算，一年份可減少可降低 1219 公斤用紙，等於少砍 29 棵大樹。透過系統的整合，每一車次的運料清單全整合在雲端平台，可以加速車輛裝料的流程，亦可有效降低人為紙本開單、再輸入系統、派單時的可能錯誤，提升車隊運營的準確性與效率。

郭家名分析，導入此減碳車隊方案，一年為中保物流車隊減少 20 萬次以上車次怠速，降低 227600 公斤碳排，等於創造了 18667 顆大樹的效果。根據估算，因降低怠速次數也大幅節省油耗，一年預估省下油資 191 萬元，經濟效益驚人。

透過一條龍的盤點當前工作流程，中保物流透過導入雲端派單平台，採取無紙化流程，透過實際降低車隊怠速次數，不僅提升派單準確度，也讓車隊省油更經濟，有效降低碳排，為邁向淨零碳排的佈局提供了值得效法的方向。