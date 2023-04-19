〈裕隆集團展望〉新店裕隆城預計9月開幕營運 年收入3-4億元

裕隆總經理姚振祥。(鉅亨網資料照)
裕隆總經理姚振祥。(鉅亨網資料照)

裕隆 (2201-TW) 今 (19) 日召開線法說會表示，新店裕隆城預計 9 月開幕營運，估一年租金收入 3-4 億元，而轉投資新安東京海上產險相關防疫險可能虧損基於保守原則已於去年全數提列，預計第一季有幾億元可迴轉挹注。

裕隆說明，新店裕隆城商場正在進行室內裝潢工程，預計 9 月正式開幕，其中，6 樓則由威秀招商，地下 1 樓至 4 樓由誠品招商，而 5 樓由裕隆招商並已完成。

新店裕隆城今年起將有折舊攤提，9 月開幕後才會有租金開始進帳，因此，全年恐仍呈現虧損，但若以完整年度來看，明年全年租金可達 3-4 億元，有望開始挹注獲利。

而對於外界關注的純電動車發展，裕隆說明，與鴻華先進合作按計劃進行中，納智捷首款電動車 N7 產線已完工並開始試做，若三義廠三班產能開出可達 5.5 萬台。

另一方面，由於新安東京去年防疫險以保守原則認列帳上虧損 500 億元，在提列準備足夠下，預計第一季反而可望有數億元迴轉。

而裕隆也將辦理現金增資和可轉換公司債各 7 萬張，第二季完成募資。

對於今年國內車市，裕隆認為，由於全球車用晶片供給逐漸改善且疫情管制措施陸續鬆綁，民間消費持續增溫，預估今年台灣新車銷售規模約 42.5 萬台，高於去年的 41.5 萬台。

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