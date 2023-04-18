裕隆拓電動車生態圈 裕電俥電將建百座充電站

裕隆集團最新宣布，旗下充電事業體裕電俥電將與格上租車攜手於今年新建置 100 個充電站，加快實現電動車生態圈，屆時裕電俥電建置的充電樁數量將達 4000 支。

裕隆說明，裕電俥電在電動車關鍵基礎設備建置有 12 年經驗，今年預計在 20 個格上短租門市建置 40 個充電樁，包括台中市政站和高雄左營站的 4 座超充站，以及 20 座快充站，再加上已於全台公有、私人場域建置的充電樁數，累積將突破 4000 支。

另一方面，隨著格上租車積極擴大電動車租賃規模，將加碼引進不同品牌，以擁有全台最多短租門市站點的優勢，擴展電動車租賃市場。

目前格上租車在短租門市引進 Tesla 和 Volvo 電動車租賃，還有計程車隊、機場接送使用的 Nissan Leaf 和 Tesla，電動車隊規模超過百台。

裕電俥電可提供電動汽車、電動機車和電動巴士完整充電解決方案，合作夥伴有台積電 (2330-TW)、中油，去年底加入新加坡地鐵公司 (SMRT) 旗下子公司 Strides 組成充電聯盟，標得新加坡政府公共電動汽車充電站 12000 支充電樁的指標標案，並獲邀成為鴻海 (2317-TW) 與高雄市政府合作推進智慧城市解決方案的電動車充電樁供應鏈廠商。

在預期電動車市場的蓬勃發展下，裕電俥電已取得納智捷、保時捷、現代、Volvo、OPEL、Nissan、中華汽車、MG 等車廠電動車充電合作案，而指標性合作場域包括台南三井 outlet、松菸文創園區、京站百貨、台東娜路彎酒店、全台最高充電站梨山賓館，以及台元科技園區等。